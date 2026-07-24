Ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ΑΕΚ, Κρίστιαν Ντόμπνικ και η δουλειά του με τους Στρακόσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτη και Σαρακασίδη. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Σε υψηλό τέμπο ξεκίνησαν οι προπονήσεις του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει μεγάλη έμφαση στην τακτική στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής σε build up, πίεση ψηλά και επιθετική ανάπτυξη από τα πλάγια.

Πριν ξεκινήσουν οι ασκήσεις τακτικής, τη δική του δουλειά με τους τέσσερις γκολκίπερ της ΑΕΚ έκανε ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της Ένωσης, Κρίστιαν Ντόμπνικ σε μια γωνία του γηπέδου.

Ο Αυστριακός προπονητής τερματοφυλάκων έχει συγκεκριμένο ασκησιολόγιο το οποίο εκτελούν οι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμώτης και Σαρακασίδης, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι από την πρώτη προπόνηση του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ ο Στρακόσια συμμετέχει κανονικά και στις ασκήσεις με τα χέρια, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον ώμο.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει