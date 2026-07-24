Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκο καθώς ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι μη αμφισβητήσιμα, αυτά οδήγησαν εξάλλου τον Άρη στην τελική επιλογή του Αργεντίνου ακραίου επιθετικού και στην (προφορικά) συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων. Και το τελευταίο έχει τη σημασία του υπό την έννοια ότι ο πρώην παίκτης των Παναθηναϊκού, Λεβαδειακού αλλά κι ένα σωρό ομάδων στη γενέτειρά του, διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του και η απόφαση παροχής σύμβασης μεγαλύτερης του ενός χρόνου φανέρωσε τόσο τις σκέψεις του Άρη όσο και τις αντίστοιχες του ποδοσφαιριστή.

Πριν καταλήξει στην περίπτωση του Παλάσιος – και αφού προηγήθηκαν επαφές με μικρότερους (ηλικιακά) ποδοσφαιριστές οι οποίες δεν καρποφόρησαν – προφανώς δεν χρειάστηκε να «δαπανήσει» πολλές ώρες σε μια οθόνη για την καταγραφή των αγωνιστικών στοιχείων του Αργεντίνου. Πέραν της εικόνας που αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα για κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και πειστήριο ικανότητας (και μη), στην περίπτωση του Παλάσιος μιλούν οι αριθμοί.

Την περασμένη σεζόν στον Λεβαδειακό, ο 34χρονος ολοκλήρωσε τη χρονιά με οκτώ γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στην ιστορική χρονιά των Βοιωτών, ο Παλάσιος δεν ήταν απλά από τα βασικά γρανάζια της ομάδας αλλά εκ των πρωταγωνιστών στην αποτύπωση της επιθετικής αλλά και αμυντικής φιλοσοφίας της ομάδας. Είτε με την πίεση που συνηθίζει να ασκεί στην πρώτη γραμμή άμυνας, είτε μέσα από την ταχύτητά του στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης αλλά και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Ο βραχύσωμος (1.69μ.) δεν έκανε απλά μια καλή χρονιά στον Λεβαδειακό γιατί το ίδιο υψηλό ήταν το επίπεδο επίδρασής του και στον Παναθηναϊκό. Με 13 γκολ και επτά ασίστ στην παρθενική σεζόν του στους «πράσινους» δεν είχε δικαιολογήσει απλά τα 1.5 εκατ. ευρώ που είχε επενδύσει η αθηναϊκή ομάδα για την αγορά των δικαιωμάτων του, αλλά ήταν ο κορυφαίος παίκτης της σεζόν. Η πορεία του στον Παναθηναϊκό αλλοιώθηκε επειδή στην τριετία του αντιμετώπισε δύο μυϊκούς τραυματισμούς. Ο πρώτος (τον Νοέμβρη του 2022) είχε τη σημασία του στους αριθμούς του (6 γκολ και 2 ασίστ). Ο δεύτερος στη διάρκεια της σεζόν 2023-24… του έκοψε τη φόρα αλλά ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με επτά γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Οι αριθμοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο αλλά δείχνουν τί μπορεί να περιμένει μια ομάδα από τον οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Με τη διαφαινόμενη απόκτηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο Άρης (ως ένα βαθμό) δείχνει το στιλ ποδοσφαίρου που θέλει να εφαρμόσει την επόμενη σεζόν. Γιατί ενισχύει την ταχύτητά του στα επιθετικά άκρα και προσθέτει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανταποκρίνεται στο high press παιχνίδι. Οι δε αριθμοί του στην πολυετή σταδιοδρομία του υποδηλώνουν ότι ο Άρης μπορεί και πρέπει να περιμένει συγκεκριμένα νούμερα από τον Αργεντίνο.