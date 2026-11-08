Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +5 από τον Ολυμπιακό και +7 από την ΑΕΚ!

Ο Παναθηναϊκός... απέδρασε από το Καυτανζόγλειο με το πέναλτι του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις και πλέον είναι στο +5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό που υποδέχεται στις 9μμ τον ΠΑΟΚ και στο +7 από την 3η ΑΕΚ!

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Βόλος ELABET – Κηφισιά 1-3

Αρης – Παναιτωλικός 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 27

2. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)

3. ΑΕΚ 20 (9 αγώνες)

4. Άρης 19 (9 αγώνες)

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5. ΠΑΟΚ 18

6. ΟΦΗ 16 (9 αγώνες)

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 12

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9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 7

12.Λεβαδειακός 6

13. Ατρόμητος 5 (8 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ (7.30μμ)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)

Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)