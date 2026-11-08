Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +5 από τον Ολυμπιακό και +7 από την ΑΕΚ!
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Βόλος ELABET – Κηφισιά 1-3
Αρης – Παναιτωλικός 3-0
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
H Βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 27
2. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)
3. ΑΕΚ 20 (9 αγώνες)
4. Άρης 19 (9 αγώνες)
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5. ΠΑΟΚ 18
6. ΟΦΗ 16 (9 αγώνες)
7. Κηφισιά 14
8. Καλαμάτα 12
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9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11.Αστέρας Τρίπολης 7
12.Λεβαδειακός 6
13. Ατρόμητος 5 (8 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ (7.30μμ)
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)
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