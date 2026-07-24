Άρης και Σεμπάστιαν Παλάσιος έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων και σήμερα ο Αργεντίνος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης κατέληξε σε μια γνώριμη επιλογή για τα επιθετικά άκρα του καθώς η συμφωνία του με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι δεδομένη και προβλέπει διετή συνεργασία. Ο 34χρονος ακραίος επιθετικός αναμένεται μάλιστα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον πάνε όλα καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν να αποκτήσουν τον Αργεντίνο επιθετικό και σε άλλες μεταγραφικές περιόδους, αυτή τη φορά βρήκαν σημείο επαφής μαζί του και κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Παλάσιος είναι γνωστός εξάλλου στο ελληνικό Πρωτάθλημα μέσα από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό. Ο πρώτος τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021 κι έπειτα από μια τριετία στην αθηναϊκή ομάδα - στη διάρκεια της οποίας μέτρησε 120 αγώνες με 26 γκολ και 13 ασίστ - επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Τάγερες.

Την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Λεβαδειακού με οκτώ γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 36 αγώνες. Στην πλούσια καριέρα του, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αγωνίστηκε στις Μπόκα Τζούνιορς, Ιντεπεντιέντε, Πατσούκα και άλλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής.

Η Πατσούκα είχε επενδύσει ένα ποσό της τάξεως των 4.9 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του από την Τάγερες το 2017 ενώ ο Παναθηναϊκός τον είχε αποκτήσει με αγορά 1.5 εκατ. ευρώ. Συνολικά στην καριέρα του, ο βραχύσωμος ακραίος επιθετικός έχει 89 γκολ και 52 ασίστ.