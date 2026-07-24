Ο Μανώλης Σάλιακας παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να μιλά για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή και τη νέα του αποστολή.

Επίσημη είναι πλέον η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή το πρωί της Παρασκευής (24/7).

Ο 29χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε το συμβόλαιό του, ενσωματώνεται στην προετοιμασία του συλλόγου στην Ολλανδία, ενώ παράλληλα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι πάλι σε αυτόν τον σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλα, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά.

Πάντα ήθελα να γυρίσω και να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος σε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση και σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα χρόνια που έλειπα ώστε να γεμίσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμα.

Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καρίερα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίκτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα.

Είναι τιμή για μένα. Είναι συγκινητικό. Μόλις άκουσα τα νέα για τον Ολυμπιακό δεν το σκέφτηκα ούτε δεύτερη στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί και είμαι περήφανος.

Με εξιτάρει που ο σύλλογος έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια και συζητιέται σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες έχουμε ευθύνη γιατί αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.

Θα δίνω το 100% και θα μεταδίδω την ενέργεια αυτή και στους συμπαίκτες μου και εύχομαι πολλές επιτυχίες. Ανυπόμονω να δώσω τα πάντα για αυτά τα παιδιά».