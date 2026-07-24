Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, με τον Έλληνα ακραίο μπακ να επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους».

Οριστική και επίσημη είναι πλέον η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή το πρωί της Παρασκευής (24/7).

Ο 29χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε το συμβόλαιό του και ενσωματώνεται στην προετοιμασία του συλλόγου στην Ολλανδία.

Ο Σάλιακας αποτέλεσε μέλος των Ακαδημιών αλλά και της πρώτης ομάδας των Πειραιωτών, πριν μετακομίσει σε Χανιά, Λαμία, ΠΑΣ Γιάννινα και Ζανκτ Πάουλι, από όπου και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον απέκτησε έναντι περίπου 1.3 εκατ. ευρώ.

Με τη γερμανική ομάδα ο ύψους 1.77μ ακραίος μπακ κατέγραψε 9 γκολ και 12 ασίστ σε 120 παιχνίδια, ενώ θα φορέσει ξανά την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετά το 2016. Συνολικά, με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού έπαιξε σε 6 αγώνες, ενώ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2014) και ένα Κύπελλο Ελλάδος (2015).

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2013.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους στη διοργάνωση του UEFA Youth League και ως βασικός πανηγύρισε μεγάλες νίκες στη διοργάνωση, απέναντι σε Juventus, Atletico de Madrid, Arsenal και Bayern Munich, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (έξι συμμετοχές).

Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την FC St. Pauli.

Στη Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε ως βασικός τόσο στην άνοδο της ομάδας του τη σεζόν 2023-24, όσο και σε δύο αγωνιστικές περιόδους στην Bundesliga (2024-25, 2025-26), έχοντας συνολικά στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 47 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ.

Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!