Ολυμπιακός: Νο 1 Σα, Νο 2 Ερέρα, Νο 3 Λιβάκοβιτς…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις εξελίξεις με το θέμα γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει στην αγορά για απόκτηση τερματοφύλακα , κάτι απολύτως λογικό από την στιγμή που είναι υπό αποχώρηση ο Τζολάκης για τη Χαλ.

Για τον Γερμανό Ορτέγα έχω γράψει εδώ κι ένα διήμερο ότι το θέμα έχει μπλοκάρει, καθώς ο πρώην «άσος» της Μάντσεστερ Σίτι έχει προσφορές από Γερμανία κι Αγγλία, στις οποίες φαίνεται να δίνει προτεραιότητα. Και έχω κάνει την εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός θα στραφεί στον Πορτογάλο Ζοζέ Σα.

Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν λένε ότι υπάρχει λίστα με τρεις γκολκίπερ και με τη σειρά να είναι η εξής: Νο 1 Σα, Νο 2 Σέρζιο Ερέρα και Νο 3 Λιβάκοβιτς.

Όπου Σέρτζιο Ερέρα ο βασικός γκολκίπερ της Οσασούνα εδώ και έξι χρόνια στην Α΄ κατηγορία της Ισπανίας. Ο πανύψηλος (1μ92) τερματοφύλακας είναι 33 ετών κι έχει ακόμη συμβόλαιο δύο ετών με τους Βάσκους. Η χρηματιστηριακή αξία του είναι 2,8 εκ. Ευρώ. Ο Μεντιλίμπαρ τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση κι αν μπορούσε να τον φέρει, θα το έκανε…χθες. Αλλά η Οσασούνα δεν είναι εύκολη στο να δώσει τον αναντικατάστατο γκολκίπερ της.

Για τον 31χρονο Λιβάκοβιτς (1μ86) είναι γνωστό από χθες το βράδυ το ρεπορτάζ από την Κροατία. Πράγματι ο Ολυμπιακός έχει πλησιάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του. Υπό την έννοια ότι τη μεταγραφή από τη Φενέρμπαχτσε μπορεί να την κάνει, με τον μάνατζερ του παίκτη να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και να συζητάει με τους Τούρκους.

Όμως, ο διεθνής (79 φορές) Κροάτης είναι Νο 3 στη λίστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον έχει πρόβλημα τραυματισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο, που τον καθιστά εκτός δράσης για κάποιο διάστημα, χωρίς ακριβώς να διευκρινιστεί πόσο. Γι΄αυτό κι έχει άδεια να πάει να κάνει θεραπείες στο Ζάγκρεμπ, με την τοπική Ντινάμο να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του και τον ατζέντη του να δηλώνει ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα της μεταγραφής του.

Εάν αλλάζει η σειρά της λίστας; Βεβαίως και αλλάζει. Αλλά αυτή την στιγμή είναι δεδομένη. Νο 1 είναι ο 33άρης Σα (κι επίσης 1μ92), που «μας ξέρει και τον ξέρουμε» με τις τρεις πολύ επιτυχείς σεζόν στον Ολυμπιακό. Και πέντε χρόνια βασικός στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Γουλβς, ο διεθνής (5 φορές) Πορτογάλος, που ήταν με την αποστολή της Εθνικής του στο Μουντιάλ.

Το φαβορί τώρα που μιλάμε είναι ο Σα. Τι ακριβώς θα γίνει, το περιμένουμε. Για τον Παραγουανό διεθνή Χιλ της Σαν Λορέντσο δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής πέραν μίας αρχικής κρούσης.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στις 30 του μήνα, όπως σημείωνα χθες, αλλά υπάρχει και το παραθυράκι να αλλάξει έναν παίκτη του έως την παραμονή του πρώτου αγώνα του, άρα έως τις 3 Αυγούστου. Κυρίως με την προοπτική να τον έχει στη ρεβάνς με τη ΝΕΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν είναι τυχαίο, αλλά τις μεγάλες φάσεις από τον Άγιαξ ο Ολυμπιακός τις έφαγε όταν έγινε αλλαγή στο 67’, λόγω ενοχλήσεων, ο Σμάϊλοβιτς. Κι αναφέρομαι τόσο στο δοκάρι στο 75’, όσο και στο γκολ στο 86’. Όχι ότι ήταν θέμα, πάντως, μόνο του αντικαταστάτη του, του Κουτσίδη, που διακρίθηκε περισσότερο επιθετικά, βγάζοντας μία ωραία σέντρα, αλλά και παίρνοντας μία κεφαλιά μπροστά.

Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός από εκείνο το γκολ στο 86΄ έχασε 0-1 από τον Άγιαξ κι αυτό συμβαίνει για δεύτερο καλοκαίρι επί Μεντιλίμπαρ, αφού το ίδιο είχε γίνει και το 2024! Μακάρι να φέρει…γούρι και να κάνει και τώρα ο Ολυμπιακός το νταμπλ, όπως το είχε κάνει τότε! Με μόνο δύο παίκτες του, πάντως, να έχουν συμμετοχή και στα δύο αυτά φιλικά, τον Ρόντινεϊ και τον Τσικίνιο.

Παρεμπιπτόντως, ο Τσικίνιο μπορεί να μην φημίζεται για την ικανότητα του στο ψηλό παιχνίδι, αλλά πήρε μία κεφαλιά στη μεσαία γραμμή, από την οποία ξεκίνησε η σημαντική ευκαιρία του Ρόντινεϊ. Για να αποδειχθεί ότι από μία μικρή «λεπτομέρεια» μπορεί να κριθούν πολλά σε ένα παιχνίδι. Ο Πορτογάλος έβγαλε καλές πάσες για φάσεις, όμως εξακολουθεί να έχει κακά τελειώματα και να μην μπορεί να σκοράρει, κάτι σίγουρα όχι ευχάριστο για τη θέση του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍