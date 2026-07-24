Ολυμπιακός: Προανήγγειλε τον Μανώλη Σάλιακα
Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με τον Έλληνα μπακ να πιάνει ξανά Λιμάνι μέτά από 7 χρόνια.
Ο ίδιος μάλιστα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων.
Στο μεταξύ, ο σύλλογος ετοιμάζεται να επισημοποιήσει την επιστροφή του προαναγγέλλοντάς την μέσω ανάρτησης στα social media.
Θυμίζουμε πως ο 29χρόνος διεθνής είναι προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, ενώ το 2014 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου και κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Ελλάδας.
Guess who’s back! 👀 pic.twitter.com/qDtVpKUq7z— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 24, 2026
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