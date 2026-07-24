O Ολυμπιακός προετοίμασε τους φιλάθλους του για την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με τον Έλληνα μπακ να πιάνει ξανά Λιμάνι μέτά από 7 χρόνια.

Ο ίδιος μάλιστα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων.

Στο μεταξύ, ο σύλλογος ετοιμάζεται να επισημοποιήσει την επιστροφή του προαναγγέλλοντάς την μέσω ανάρτησης στα social media.

Θυμίζουμε πως ο 29χρόνος διεθνής είναι προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, ενώ το 2014 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου και κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Ελλάδας.