Για περίπου 14 λεπτά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των απεσταλμένων του Τύπου στην Ολλανδία. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μία ακόμα προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Μία ακόμα χρονιά μπροστά του που ανοίγεται με υψηλότατες απαιτήσες και μεγάλους στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βάσκος κόουτς με υπομονή και πάντα με το δικό του στιλ μίλησε μετά την προπόνηση της ομάδας (την Πέμπτη) για περίπου 14 λεπτά στους εκπροσώπους των media στην Ολλανδία. Είπε ουκ ολίγα πράγματα, τοποθετήθηκε για τις μεταγραφές, το ρόστερ και την ευρωπαϊκή λίστα αλλά και για την αγάπη του κόσμου προς εκείνον.

Ειδικότερ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισήμανε:

Για το επίπεδο της ομάδας μέχρι τώρα: «Αυτή τη στιγμή η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή. Το επίπεδο των παιδιών είναι πολύ υψηλό και προπονούνται με αυτόν τον καλό καιρό στην Ολλανδία, αφού δεν έχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Γενικά θεωρώ ότι το επίπεδο της προπόνησης και το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται είναι αρκετά υψηλό».

Για το πόσο κοντά ή μακριά είναι ο Ολυμπιακός σε σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του: «Αυτή την εβδομάδα η ομάδα έχει φτάσει σε ένα πολύ πιο καλό επίπεδο ετοιμότητας. Είναι αρκετά πιο κοντά σε αυτό που θέλω. Την περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Οι παίκτες ήταν φορτωμένοι από τις διπλές προπονήσεις και παίξαμε και τα φιλικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο».

Για τα παιδιά από τις Ακαδημίες και τους νέους που βρίσκονται στην προετοιμασία όπως ο Σιώζος και ο Φίλης: «Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσα στις ομάδες μου συνέχεια νεαρούς παίκτες από την Ακαδημία, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Αυτή τη σεζόν υπάρχει υποχρέωση γιατί πρέπει στο Κύπελλο να παίξουμε με δύο παίκτες κάτω των 21 ετών. Οπότε τώρα υπάρχει η υποχρέωση να εντάξω - να εντάξουμε - νέα παιδιά στο σύνολο. Αλλά θεωρώ ότι προπονούνται πολύ καλά και είμαι αρκετά ικανοποιημένος μαζί τους».

Για τις προσθήκες και αν έχει μείνει ικανοποιημένος από αυτές: «Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν αλλά και αυτούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Όμως η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι λίγο από όλα, πωλήσεις - αγορές, Όλες οι ομάδες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποιοι θα είναι εδώ στο τέλος και ποιοι δεν θα είναι».

Για το πως περιμένει τα ματς με τη Ναϊμέγκεν και την προσέγγιση της ομάδας τη νέα σεζόν (ερώτηση του Gazzetta): «Σχετικά με τη Ναϊμέγκεν, δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προπονούμαστε πάνω στον αντίπαλο και τις αδυναμίες του. Γνωρίζω τον προπονητή τους, γιατί ήταν στην Ισπανία πριν 2-3 σεζόν. Ήταν τεχνικός σε ομάδα Β' κατηγορίας και τα πήγε πολύ καλά μαζί της. Γνωρίζω ότι είναι μία πολύ επιθετική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της».

Για το γεγονός πως η ομάδα ξεκινά νωρίτερα τη σεζόν και αν βοηθάει στο πρωτάθλημα: «Κάθε ένα έχει τα καλά και τα κακά του. Το να ξεκινάμε τόσο νωρίς τη σεζόν μας επιτρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά θέλουμε λίγο ακόμα δουλειά ώστε να αγωνιστούμε στους προκριματικούς του Champions League. Κάθε τι έχει τα καλά του και τα κακά του. Πέρυσι που ξεκίνησε πιο αργά η χρονιά, η ομάδα δεν ήταν εντελώς έτοιμη για να παίξει στο πρωτάθλημα. Όμως τώρα θα είναι».

Για το πόσα πράγματα από αυτά που πρέπει να γίνουν έχουν γίνει και για το πόσο κοντά είναι το να πάρει το ρόστερ την τελική του μορφή: «Αυτό που είπα και πριν. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, η μεταγραφική περίοδος κλείνει αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν η ομάδα που ξεκίνησε την προετοιμασία θα παραμείνει ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Έχουμε τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμγέγκεν και πρέπει να παραδοθεί μία λίστα. Αν καταφέρουμε και περάσουμε πρέπει να δώσουμε άλλη μία λίστα για τον επόμενο προκριματικό. Οπότε χρειάζεται αρκετός καιρός, έχουμε αρκετό καιρό και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η ομάδα θα είναι αυτή που ξεκίνησε την προετοιμασία ή αν θα έχει αλλάξει ως επι το πλείστον».

Για τον Μανώλη Σάλιακα και τα στοιχεία τον έκαναν να τον επιλέξει: «Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο έχοντας αγωνιστεί στη Γερμανία και στην Bundesliga αρκετά χρόνια, μπορεί να βοηθήσει το υπόλοιπο γκρουπ. Υπάρχουν επίσης επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, να υπογράφουμε Έλληνες.

Γιατί πρέπει να δώσουμε μία λίστα για το Champions League που πρέπει να περιέχει αρκετά το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να δώσουμε, όπως και με τους ξένους. Όλες αυτές οι παράμετροι μας ώθησαν σε αυτή την επιλογή, όμως θεωρώ μπορεί να βοηθήσει και να ενταχθεί γρήγορα στο υπόλοιπο γκρουπ».

Για την αγάπη του κόσμου και το πως το βιώνει (ερώτηση του Gazzetta): «Πάντα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού όπου και να πάμε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι ευγνώμων. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μία οικογένεια. Ακόμα και εδώ που είμαστε μακριά από το σπίτι μας, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Με όλη αυτή την αγάπη που έχω εισπράξει το αισθάνομαι σαν σπίτι μου».

Για το πλάνο του και αν θα δείξει διαφορετικά πράγματα, ειδικά στα κλειστά παιχνίδια, αλλά και για την ευρωπαϊκή λίστα (της UEFA): «Την ιδέα μου θα τη δείτε όταν δείτε τα παιχνίδια για αυτή τη χρονιά. Όσο για τη λίστα δεν έχω αποφασίσει, διότι μέχρι τις 30 Ιουλίου που είναι η προθεσμία μπορεί να υπάρχει μεταγραφική δραστηριότητα».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!