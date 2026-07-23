Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την αόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού από το Μπενίν, Γιόχαν Ρους.

O Ηρακλής ολοκλήρωσε την πρώτη του μεταγραφή μετά την αποχώρηση των Μπασινά - Αμανατίδη. Ο λόγος για τον 29χρονο δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό με καταγωγή από τον Μπενίν, Γιόχαν Ρους, ο οποίος την προηγούμενη διετία έπαιζε στην Πετρολούλ της Ρουμανίας.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Ο Yohan Roche γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1997 στη Λυών της Γαλλίας, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Villefranche, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Reims B και Rodez, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Championnat National και την άνοδο στη Ligue 2.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Adanaspor, όπου πραγματοποίησε δύο γεμάτες σεζόν, πριν επιστρέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της Quevilly-Rouen. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Petrolul Ploiești στη Ρουμανία, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Roche εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Yohan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!».