Αμανατίδης στο Gazzetta για την αποχώρησή του από τον Ηρακλή: «Εγιναν μεταγραφές που δεν γνωρίζαμε καν»

Μέσω του Gazzetta, ο Γιάννης Αμανατίδης εξηγεί γιατί σταμάτησε η συνεργασία του με τον Ηρακλή μόλις δύο μήνες από την ανακοίνωση της πρόσληψής του. Η έλλεψη ξεκάθαρων ρόλων κι οι μεταγραφές που δεν έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του.

Πριν λίγες μέρες υπήρξε διπλή αποχώρηση από το οργανόγραμμα του Ηρακλή πριν καν αρχίσει η σεζόν!

Συγκεκριμένα, η συνεργασία του κλαμπ με τους Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς οι ίδιοι αποχώρησαν από τον Γηραιό, σύμφωνα με τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta ο θρύλος των Στουτγκάρδη και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αρχικά, ο Γιάννης Αμανατίδης είπε στο Gazzetta για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας του με τον Ηρακλή:

«Κατ' αρχάς να πούμε ότι εγώ πήγα στον Ηρακλή μέσω του Άγγελου Μπασινά με τον οποίο γνωριζόμαστε από την Εθνική ομάδα και έχουμε πολύ καλή σχέση. Ο Άγγελος είχε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή κι εγώ αυτόν του Τεχνικού Διευθυντή. Με τον ίδιο τον κύριο Μονεμβασιώτη δεν μιλήσαμε απευθείας, αλλά γνώριζα ότι ο Άγγελος θα είχε τα κλειδιά του συλλόγου για να τον "τρέξει", όντας σε συνεργασία με εμένα και φυσικά και με τον πρόεδρο.

Από την αρχή, ωστόσο, άρχισε να στραβώνει το πράγμα. Να πούμε ότι ανακοινώθηκα πριν καν ολοκληρώσω τη συνεργασία μου με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έληγε στις 30/6. Αυτό δεν ήταν σωστό ούτε προς το πρόσωπό μου αλλά ούτε και προς την Ομοσπονδία. Ανακοινώθηκα χωρίς να το ξέρω.

Τέλος πάντων, αμέσως, ξεκινήσαμε να βλέπουμε παίκτες για να αρχίσουμε το χτίσιμο της ομάδας. Ο κύριος Μονεμβασιώτης όμως, φαίνεται ότι είπε στον προπονητή ότι οι επιλογές των παικτών θα γίνουν από τον ίδιο. Σ' εμάς ο πρόεδρος είχε πει ότι ο προπονητής θα επιλέξει 3-4 παίκτες, κάτι που είναι σωστό και λογικό - αν και μια ομάδα γίνεται για να λειτουργεί ο οργανισμός βάσει των αναγκών και του σχεδίου που υπάρχει κι όχι βάσει των αναγκών του εκάστοτε προπονητή.

Στην αρχή, η επικοινωνία για διάφορους παίκτες με τον κύριο Ματσάρι ήταν λίγο δύσκολη, διότι μιλούσαμε μέσω του βοηθού του. Στη συνέχεια με τη μετακόμιση του προπονητή και του επιτελείου του στην Ελλάδα και κυρίως στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα, με τον προπονητή τα βρήκαμε και μπορέσαμε να βρούμε τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας».

Ποιες κινήσεις έγιναν με τη δική σας σφραγίδα;

«Οι δικές μας οι προτάσεις ήταν από μια δεξαμενή 30-40 παικτών από Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο αλλά και Αφρικανικές χώρες. Οι προτάσεις μας που τελικά προχώρησαν είναι οι Βούρος, Καϊμπουέ, Σόρια, Σουρλής, Κωνσταντακόπουλος και Πίνια».

Άρα δεν υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι, όπως το καταλαβαίνω.

«Δεν υπήρχε ξεκάθαρο πλάνο από την αρχή. Εγώ με τον Άγγελο Μπασινά θα έπρεπε να λογοδοτήσουμε για τις μεταγραφές κι αυτό είναι το σωστό. Στη συνέχεια, όμως, έγιναν τρεις κινήσεις χωρίς να τις ξέρεις κανείς μας στον ποδοσφαιρικό τμήμα - ούτε καν ο προπονητής, με παίκτες που καλά να είναι τα παιδιά, αλλά αγωνιστικά δε θα περνούσαν ούτε έξω από τη Μίκρα. Σίγουρα, θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτές τις θέσεις σε τρία νεαρά Ελληνόπουλα για να δυναμώσουμε το ελληνικό στοιχείο. Εμείς, όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου, έπρεπε να τρέξουμε να βρούμε τους βασικούς μας πρώτα και μετά παίκτες δεύτερης και τρίτης γραμμής.

Και όταν βλέπεις να γίνεται πίσω από την πλάτη σου ακριβώς το αντίθετο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η συνεργασία δεν θα πήγαινε για πολύ. Το ποτήρι υπερχείλισε με τις επόμενες μεταγραφές τις οποίες και κρίναμε ακατάλληλες για τον Ηρακλή, γιατί απλούσαστα χωρίς να πω ονόματα είχαμε και γνωρίζαμε πολύ καλύτερες επιλογές που δεν έγιναν ποτέ προτάσεις.

Ε, μετά δεν είχε νόημα. Πήγανε να κάνουμε συνεργασίες με ομάδες από την Γερμανία και την Ισπανία με παίκτες που υπό κανονικές συνθήκες πολύ δύσκολα θα ερχόντουσαν. Οι προτάσεις μας για παίκτες που θα έκαναν τη διαφορά δεν ακούστηκαν, γιατί οι τελικές προτάσεις θα έφευγαν από το γραφείο του προέδρου. Αν ήταν έτσι, ας έφερνε σκάουτς και εν συνεχεία να προχωρούσε στις επιλογές του με την ομάδα των ανθρώπων που έχει δίπλα του.

Τον τελευταίο μήνα δεν ακούστηκε η γνώμη μας, παρά μόνο για ένα στόπερ που είχε παρουσία και στο Μουντιάλ, αλλά δεν προχώρησε. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Δεν ακούστηκε καμία πρότασή μας και δεν μας άφησαν να κάνουμε τη δουλειά μας».

Στην αρχή γράφτηκε ότι απολυθήκατε και μετά βγήκε ανακοίνωση για κοινή απόφαση.

«Εμείς με τον Άγγελο παραιτηθήκαμε. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η επιλογή ενός παίκτη που έχει παίξει στη Γ' Γαλλίας και Β' Τουρκίας. Και η τελευταία μεταγραφή έγινε με έναν παίκτη που είχε αμέτρητους τραυματισμούς. Εμείς κι ο προπονητής θα είμαστε θεωρητικά υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Θα μας έλεγε ο κόσμος "τι κάνατε;" και θα είχαν δίκιο. Τουλάχιστον να ήμασταν υπεύθυνοι για τις δικές μας κινήσεις κι όχι άλλων. Δεν εγκρίναμε τους παίκτες Ρους και Χρομάντα. Όχι απλά δε εγκρίναμε, αλλά δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτές τις μεταγραφές.

Δεν μπορούσαμε να στήσουμε την ομάδα όπως θέλαμε κι έτσι έπρεπε να αποχωρήσουμε. Ουσιαστικά θα ήμασταν υπεύθυνοι με τον Άγγελο για μια ομάδα που δεν φτιάξαμε εμείς. Από μόνοι μας σταματήσαμε. Όσο για το ότι και καλά απολυθήκαμε, που διάβασα δεξιά κι αριστερά, κι έτσι να ήταν, ένας άνθρωπος χωρίς σύμβαση δεν μπορεί να απολυθεί. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...».

Με τον Ινσίνιε υπήρξε όντως επαφή;

«Ναι, μάλιστα, μίλησα ο ίδιος με τον ατζέντη του, αλλά τα λεφτά που ήθελε δεν μπορεί να τα δώσει ομάδα που είναι εκτός του Big-5 και λογικό ήταν να μην προχωρήσει».

Κλείνοντας θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ακόμα;

«Ναι, στο τέλος της ημέρας, όλα πρέπει να γίνονται για το καλό του Ηρακλή. Για την ιστορία του και τον κόσμο του, όπου ανήκει η ομάδα. Για κανέναν Αμανατίδη ή Μπασινά ή Μονεμβασιώτη. Ελπίζω και εύχομαι τα καλύτερα για τον Ηρακλή γιατί ανήκει στην Α' Εθνική. Και οι άλλες ομάδες τον έχουν ανάγκη, όπως όλες τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες για ένα συνεχώς καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα».