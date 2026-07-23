Ανεβάζει ημέρα με την ημέρα τις απαιτήσεις του ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε σχέση με τους παίκτες του. ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο κόουτς «Μέντι» για 2η συνεχόμενη ημέρα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού διέκοψε είτε ασκήσεις είτε δίτερμα προκειμένου να δώσει οδηγίες ή να κάνει παρατηρήσεις. Το πρωί της Τετάρτης το έκανε αυτό σε άσκηση όπου έπρεπε οι παίκτες του με ανάπτυξη με 7 πάσες να βγάλουν γκολ στο διπλό της ομάδας. Στην συγκεκριμένη άσκηση πάντως έβαλαν ωραία γκολ οι Ντάνι Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο.

Ο Ζότα από την άλλη συνεχίζει να βάζει ωραία γκολ (καθώς έβαλε 2) ενώ στην διάρκεια του διτέρματος χτύπησαν αλλά χωρίς να προκύψει κάτι παραπάνω οι Γκαρθία, Μασούρας, Φορτούνης και Ροντινέϊ. Γκολ από όμορφη συνεργασία έβαλε επίσης ο Φορτούνης. Στο τέλος της προπόνησης ο Μεντιλίμπαρ είχε για άλλη μία φορά παρατηρήσεις – οδηγίες προς τον Μαφέο (όπου έχει και την ευκολία της απευθείας συζήτησης λόγω των ισπανικών) και ενώ συζήτησε με τον Ντάνι Γκαρθία για τακτικά θέματα και στο τέλος έκανε και το «φροντιστήριό» του προς τον Μασούρα, που του ζήτησε έξτρα διευκρινίσεις για το αγωνιστικό - τακτικό σκέλος. Εκεί πήρε τη μπάλα και σε συνεργασία με έναν συνεργάτη του, του έδειξε το τι ζητά από εκείνον.

🔴⚪ Ειδικές οδηγίες του Μεντιλίμπαρ στον Μασούρα στην πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία



Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/vKikcQ32bu — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026

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