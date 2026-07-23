Αλλαγή υπήρξε στα φιλικά του Βόλου στην Ολλανδία, καθώς όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση τους, οι «κυανέρυθροι» θα αντιμετωπίσουν τη Χέρενφεν αντί της Χέρακλες.

Στην Ολλανδία συνεχίζει την προετοιμασία του ο Βόλος, με την ομάδα να έχει προγραμματίσει τρία φιλικά παιχνίδια. Όπως έγινε γνωστό υπήρξε μια αλλαγή στο τελευταίο από αυτά.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλίας θα αντιμετωπίσει τη Χέρενφεν την 1η Αυγούστου, αντί της Χέρακλες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Νωρίτερα, θα αναμετρηθούν με τη Χρόνινγκεν το Σάββατο 25 Ιουλίου ενώ στις 28 του μήνα θα παίξουν απέναντι στην Καμπούρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στην Ολλανδία βρίσκεται η αποστολή του Βόλου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.Εκεί οι «κυανέρυθροι» θα δώσουν τρεις φιλικές αναμετρήσεις αρχής γενομένης το Σάββατο 25/7 όπου θα αντιμετωπίσουν την Χρόνιγκεν στις 4.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).Ακολουθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου ο φιλικός αγώνας με την νεοφώτιστη Καμπούρ στις 8.00 μ.μ., αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE.Στο τελευταίο φιλικό του Βόλου επί Ολλανδικού εδάφος υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ετσι αντίπαλος των «κυανέρυθρων» στην αναμέτρηση της 1ης Αυγούστου θα είναι η Χέρενφειν (ομάδα Α’ κατηγορίας) και όχι η Χέρακλες (Β’ κατηγορίας) όπως αρχικά είχε οριστεί. Το φιλικό με τη Χέρενφειν θα αρχίσει στις 4.00 μ.μ.».



