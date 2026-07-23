Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα, οι συζητήσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα συνεχίζονται.

Σε συνεχείς επαφές με τη Ρίβερ Πλέιτ, για ενδεχόμενη πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα.

Όπως ανέφερε μέσω Χ ο -γνωστός- ρεπόρτε Νικολό Σκίρα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτό το διάστημα σε συζητήσεις με τον σύλλογο της Αργεντινής για χάρη του 27χρονου αριστερού μπακ, που μόνο βέβαιο δεν είναι αν θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ρόστερ και τη νέα σεζόν.

Ο Αργεντίνος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το 2028, ενώ κοστολογείται βάσει Transfermarkt στα 7 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο πάνω κάτω φέρεται να αξιώνει ο Ολυμπιακός για τον παίκτη.