Τα παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του γνωστοποίησε ο Βόλος.

Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας θα μείνει στην χώρα της τουλίπας από 23/7 μέχρι 4/8 και θα παίξει με Καμπούρ, Γκρόνιγκεν και Χέρακλες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά προετοιμασίας του Βόλου επί Ολλανδικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, οι «κυανέρυθροι» θα βρίσκονται στην Ολλανδία από τις 23/7 έως τις 4/8 και στο διάστημα αυτό θα δώσουν τρεις φιλικούς αγώνες με ισχυρές ολλανδικές ομάδες.

Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου με αντίπαλο την Γκρόνιγκεν (4.00 μ.μ.), θα ακολουθήσει στις 28/7 η φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ (8.00 μ.μ.) και η σειρά των φιλικών θα ολοκληρωθεί την 1η Αυγούστου με αντίπαλο Χέρακλες (2.00 μ.μ.)».