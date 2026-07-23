Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από το Άπελντορν της Ολλανδίας για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ που ξεκινάει και για τα μεταγραφικά.

Από χθες το βραδάκι το Gazzetta έφτασε εδώ στο Άπελντορν, όπου σήμερα η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από τέσσερις μέρες ξεκούρασης για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Για την ακρίβεια για να ξεκινήσει την πιο σημαντική δουλειά καθώς σε αυτό το δεύτερο στάδιο σε αυτήν την ήσυχη πόλη της Ολλανδίας θα πρέπει μπουν οι στέρεες βάσεις για τη νέα σεζόν.

Στο πρώτο στάδιο που προηγήθηκε εδώ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τη δυνατότητα να τσεκάρει διάφορα πρόσωπα και να αντιληφθεί ποιους θα μπορεί να υπολογίζει και σε ποιον βαθμό. Ο Σέρβος τεχνικός έβγαλε τα συμπεράσματά του στις δύο εβδομάδες της πρώτης φάσης της προετοιμασίας και πλέον σε αυτές τις 11 μέρες που έχουμε μπροστά μας επί ολλανδικού εδάφους θα γίνει και η πιο σοβαρή δουλειά.

Αυτό που φάνηκε από τα τρία φιλικά που έδωσε η ΑΕΚ με Ντε Γκράαφσαπ, Φίτεσε και Χρόνινγκεν είναι ότι έχει ακόμα αρκετή δουλειά να κάνει και πολλά πράγματα να βελτιώσει. Προφανώς και το σερί των απαιτητικών διπλών προπονήσεων θα βάραινε τα πόδια των παικτών. Όμως δεδομένα ο Νίκολιτς έχει αντιληφθεί σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσει περισσότερο στις προπονήσεις τεστάροντας την ομάδα του σε ακόμα τρία φιλικά με Τσβόλε, Σάμσουνσπορ και Σιντ Τρούιντεν μέχρι την άλλη Κυριακή. Έχοντας έναν και μοναδικό στόχο. Την εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου πλάνου του.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να μονταριστεί όπως το επιθυμεί ο Νίκολιτς μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της. Όμως οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την κάθε τους μέρα εδώ στην Ολλανδία από τη στιγμή που θα ξεκινήσει σήμερα η πιο σοβαρή δουλειά για το χτίσιμο της ομάδας της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Μιας σεζόν που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την έναρξή της θα φέρει προκλήσεις για την Ένωση με τον τελικό του Σούπερ Καπ και φυσικά με τα μεγάλα παιχνίδια των play offs του Champions League μέσα στον Αύγουστο.

Η μεταγραφή του αντι-Πινέδα επείγει

Φυσικά όσο κομβικό είναι αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στο οποίο μπαίνει από σήμερα η ΑΕΚ, εξίσου σημαντική είναι και η μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ, το οποίο απαιτεί προσθήκες και μάλιστα αρκετά ποιοτικές. Με πιο καθοριστική την απόκτηση του αντι-Πινέδα καθώς η πώληση του «Μαγίτο» άφησε ένα μεγάλο κενό στον άξονα με τον πλέον επιδραστικό παίκτη της Ένωσης να αποχωρεί.

Η υπόθεση του Κάνγκουα που έγινε σίριαλ δεν προχώρησε και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήδη δουλεύει άλλη περίπτωση χαφ με στόχο αυτός που θα αποκτηθεί να έρθει το συντομότερο δυνατό στο Άπελντορν για να ενσωματωθεί και να πιάσει δουλειά. Κάτι άλλωστε που περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία ο Νίκολιτς, όπως είχε τονίσει και στις δηλώσεις του κατά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ για την ώρα κινείται στη μεταγραφική αγορά εκτός από τον αντι-Πινέδα και για έναν στόπερ και έναν επιθετικό χαφ, αλλά αυτό που «καίει» είναι η προσθήκη του παίκτη που θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του Μεξικανού μέσου. Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί ίσως την πιο καθοριστική επιλογή που πρέπει να γίνει την περίοδο που διανύουμε, με έναν παίκτη που θα δώσει τα πολύτιμα στοιχεία που έδινε ο Πινέδα. Γιατί η ποιοτική ενίσχυση και η αναβάθμιση είναι απαραίτητη καθώς ο πήχης αναπόφευκτα μπαίνει ψηλότερα...