Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το τι αφήνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία, για τη σημαντική δεύτερη φάση που ακολουθεί και για τις προσθήκες που χρειάζονται.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία μετά από δύο εβδομάδες απαιτητικής δουλειάς με αρκετές διπλές προπονήσεις. Κάτι που δεδομένα έπαιξε ρόλο στην εικόνα της Ένωσης στα φιλικά. Το παράλογο αυτή την εποχή θα ήταν οι κιτρινόμαυροι να έβγαζαν φρεσκάδα και να «πέταγαν». Είναι λογικό τα πόδια των παικτών να είναι βαριά και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες στην πρώτη φάση της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, ειδικά όταν προπονούνται καλά, όπως ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Τα πιο ασφαλή συμπεράσματα ως τώρα ασφαλώς και τα έχει βγάλει ο Νίκολιτς και κανείς άλλος, συνεπώς μόνο αυτός μπορεί να κρίνει ποιοι δεν τον ικανοποίησαν, ποιοι του άφησαν καλές εντυπώσεις και τι περισσότερα περιμένει από την ομάδα του. Δεδομένα πάντως η ΑΕΚ έχει πολλή δουλειά μπροστά της στο σημαντικό δεύτερο στάδιο που έρχεται από την επόμενη εβδομάδα ξανά στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα βρίσκεται το Gazzetta για να σας μεταφέρει τη δεύτερη φάση της προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων.

Συνολικά η ΑΕΚ έδειξε ότι χρειάζεται βελτίωση στη δημιουργία και στην παραγωγή, όπως και στην ένταση, αν και αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με τα βαριά πόδια των παικτών της αυτό το διάστημα. Αυτή η πρώτη φάση της προετοιμασίας ήταν πολύ εποικοδομητική για τον Νίκολιτς προκειμένου να κάνει το τσεκάρισμά του και να δοκιμάσει πρόσωπα και πράγματα. Ο Σέρβος κόουτς πάνω σε όσα είδε σε αυτό το πρώτο κομμάτι έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τα πρόσωπα ενόψει του δευτέρου σταδίου, αλλά και για το που χρειάζεται να επιμείνει.

Φυσικά εκτός από την πολλή δουλειά που χρειάζεται η ΑΕΚ και τον αρκετό δρόμο που έχει μπροστά της, αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της έδειξε και την ανάγκη για ποιοτική ενίσχυση. Ένας πολύ κομβικός παίκτης στον άξονα μετά την πώληση του Πινέδα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν συμμετείχε στην προετοιμασία και ένας ακόμα μεσοεπιθετικός που θα προσθέσει ποιότητα, μαζί με έναν στόπερ είναι οι τρεις θέσεις στις οποίες η ΑΕΚ κινείται για να κάνει τις επόμενες προσθήκες που έχει στον μεταγραφικό της σχεδιασμό. Πολλοί θα πουν και για άλλες θέσεις, αλλά σημασία έχει τι λέει το μεταγραφικό πλάνο της ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή.

Το ιδανικό για τον Νίκολιτς θα ήταν να έχει τη μεταγραφή του αντι-Πινέδα που είναι και η πιο απαραίτητη αυτή τη στιγμή και ακόμα μια από την πρώτη μέρα του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας, κάτι που τόνισε και στις δηλώσεις του μετά το φιλικό με τη Χρόνινγκεν. «Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα έχουμε καλύψει το κενό (σ.σ. του Πινέδα), ίσως κι από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δυο ποδοσφαιριστές». Και αυτό είναι που στοχεύει και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ώστε ο Νίκολιτς να αντικαταστήσει έναν επιδραστικό και πολύτιμο παίκτη του ρόστερ με έναν ισάξιο ή και καλύτερο για να δουλέψει μαζί του αρκετό χρόνο στο δεύτερο στάδιο.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ακόμα έντεκα μέρες βασικού σταδίου προετοιμασίας, δηλαδή ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να μοντάρει ο Νίκολιτς όπως θέλει το σύνολό του. Το δεύτερο αυτό κομμάτι θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον και σίγουρα το πιο σημαντικό καθώς ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ θα τεστάρει την ομάδα του σε ακόμα δυνατότερα φιλικά και θα κάνει ακόμα πιο ουσιαστική δουλειά στο τακτικό κομμάτι προκειμένου να εστιάσει ακόμα περισσότερο στην εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου πλάνου την οποία επιχειρεί. Μια περίοδος πολύ ουσιαστική που θα οδηγήσει την Ένωση στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της με τον τελικό του Σούπερ Καπ και τη μεγάλη πρόκληση των play off του Champions League.