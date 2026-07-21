Ποδοσφαιριστής του Άρη πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος ακραίος μπακ, Ρόκο Γιούρισιτς καθώς βρέθηκε η «χρυσή τομή» τόσο με τον ίδιο όσο και με την Όσιγιεκ.

Η συμφωνία του Άρη με τον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ είναι δεδομένη, προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων και μάλιστα εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά για τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Ντίναμο Ζάγκρεμπ καθώς εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά αλλά δεν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα.

Το 2020 μεταγράφηκε στη Ριέκα με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 13 συμμετοχές ενώ κατά το διάστημα του συμβολαίου του με την κροατική ομάδα είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Ντραγκόλιαβατς. Ακολούθησαν οι Μούρα, Ριέκα αλλά η ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του άλλαξε από την ημέρα μεταγραφής του στην Όσιεκ. Εκεί απέκτησε βασικό ρόλο και μέτρησε διαδοχικές συμμετοχές καθώς από το 2023 έως και την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 76 αγώνες με απολογισμό τεσσάρων τερμάτων και έξι ασίστ.

Ο Τζούρισιτς έχει χρησιμοποιηθεί και στο κέντρο της άμυνας καθώς έχει περάσει απ’ όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας πλην της U21.