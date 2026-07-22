Δεν υπάρχει προς ώρας τελική εξέλιξη σε ότι αφορά στη θέση του γκολκίπερ στον Ολυμπιακό αλλά υπάρχουν ενδείξεις.

Στον Ολυμπιακό τρέχουν ακόμα αρκετά μεταγραφικά θέματα. Ένα εξ αυτών αφορά στη θέση του γκολκίπερ. Εκεί όπου παραμένει για τα καλά ανοιχτή η πώληση του Τζολάκη στην ομάδα της Χαλ.

Σε αυτήν την φάση οριστικές εξελίξεις δεν υπαρχουν. Ούτε ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κλείσει στην αγγλική ομάδα ούτε οι Ερυθρόλευκοι έχουν ολοκληρώσει την απόκτηση του έμπειρου Στέφαν Ορτέγκα. Για τον δε Ορτέγκα δεν υπάρχει κάποιο νεότερο θετικό βήμα.

Υπάρχει μία αίσθηση / εκτίμηση ότι ο διεθνής γκολκίπερ μπορεί να πουληθεί οριστικά μετά τους 2 αγώνες με τη Ναιμένγκεν. Παράλληλα έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς του για να κλείσει άλλον γκολκίπερ για την περίπτωση οριστικής πώλησης του σχεδόν δίμετρου Τζολάκη.