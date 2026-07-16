Ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Χανιώτης διεθνής γκολκίπερ, συνιστά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το ρόστερ του Ολυμπιακού και δικαιολογημένα.

Υπάρχουν τελικώς τρεις δρόμοι ή τρία διαφορετικα μονοπάτια για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη;

Ναι υπάρχουν παρότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο πιθανής πώλησης του διεθνούς γκολκίπερ με τη ζήτηση που έχει από ομάδες όπως η Χαλ και όχι μόνο. Ο διεθνής πορτιέρε του Ολυμπιακού που βρίσκεται φυσικά κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία είναι ένα πολύ σημαντικό αγωνιστικό σημείο αναφοράς για την ομάδα αλλά και ένα σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο.

Με ύψος κοντά στα 2 μέτρα (1.93) ο Τζολάκης έχει κατακτήσει Conference με τον Ολυμπιακό όντας ένας βασικός πυλώνας. Στους Ερυθρόλευκους έχει παίξει σε 131 αγώνες και έχει κρατήσει την εστία του ανέπαφη σε 64 από αυτούς. Από τις υποδομές του Πλατανιά βρέθηκε σε αυτές του Ολυμπιακού και από εκεί εξελίχθηκε, προόδευσε, αναδείχθηκε και καθιερώθηκε.

Πάνω σε αυτά τα δεδομένα και υπό το πρίσμα ότι το συμβόλαιό του - προς ώρας δεν έχει ανανεωθεί - λήγει του χρόνου τρία είναι τα πιθανά ενδεχόμενα. Πρώτον αυτό της πώλησης με το αναλογο αντίτιμο. Φυσικά με ένα πολύ μεγάλο ποσό που να καλύπτει τον Ολυμπιακό αλλά και έναν σύλλογο που να ευχαριστεί τον παίκτη.

Δεύτερον ανανεώνει το συμβόλαιό του. Έτσι η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό θα αποκτήσει άλλη δυναμική με ένα deal παραπάνω ετών.

Η τρίτη εκδοχή είναι ο διεθνής πορτιέρε να μείνει ως το επόμενο καλοκαίρι στον σύλλογο χωρίς νέο συμβόλαιο αλλά στο μεταξύ να βρεθεί μία ενδεδειγμένη λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Στο μεταξύ πάντως ο Τζολάκης είναι απόλυτα επικεντρωμένος στις υποχρεώσεις στον Ολυμπιακό ενώ επί των οικονομικών υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον Ολυμπιακό να τον κοστολογεί ακόμα και με 20+ εκατ. ευρώ.