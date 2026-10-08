Novibet και Παναιτωλικός: Η «συμμαχία» που γιγαντώνει τον Τίτορμο!

O Παναιτωλικός. Το Αγρίνιο. Ο Τίτορμος. Και μαζί τους; Η Novibet!

Η ανανέωση τη συνεργασίας, είναι γεγονός. Και μία συμμαχία που έθεσε τα θεμέλιά της το 2023, θα συνεχιστεί μέχρι το 2028! Υπάρχουν ποδοσφαιρικά κλαμπ, που κουβαλάνε στις πλάτες τους, μία ολόκληρη περιοχή. Και ο Παναιτωλικός σίγουρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία!

Όντας ένας από τους ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου και με έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας, το κλαμπ έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με το Αγρίνιο. Μία σχέση που βασίζεται στην ταυτότητα και τη διαρκή παρουσία του συλλόγου στην τοπική κοινωνία.

Σε αυτή την κοινή διαδρομή, η Novibet συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, ανανεώνοντας για ακόμη δύο χρόνια τη συνεργασία της με την ΠΑΕ Παναιτωλικός. Η πορεία των δύο πλευρών, επιβεβαιώνει πως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν συνεργασίες που χτίζονται με ορίζοντα το μέλλον.

Και όπως ο Τίτορμος, το έμβλημα της ομάδας που 100 χρόνια εμπνέει δύναμη και επιμονή, έτσι και η Novibet θέλει να περάσει τις ίδιες αξίες, συνεχίζοντας δυναμικά ως σημαντικός «συμπαίκτης» του Παναιτωλικού. Novibet και Παναιτωλικός προχωράνε μπροστά, ΜΑΖΙ!