Μάνγκας: Κλείνει στον Μόντσα ο μπακ που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό
Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως ο Ρικάρντο Μάνγκας ήταν ο αριστερός μπακ που είχε προκριθεί για τον Παναθηναϊκό εφόσον δεν βρισκόταν η λύση με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, όμως τελικά τα δυο κλαμπ έφτασαν σε συμφωνία και ο Πορτογάλος δεν ήρθε στα μέρη μας.
Πάντως ο 28χρονος ακραίος αμυντικός δεν θα συνεχίσει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς τα Λιοντάρια συμφώνησαν με τη Μόντσα για την παραχώρηση του, με μορφή δανεισμού. Μάλιστα το deal περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
O Μάνγκας προέρχεται από σεζόν με 25 εμφανίσεις, 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Από την πλευρά της η Μόντσα επέστρεψε στη Serie A έπειτα από ένα χρόνο στη Serie B.
Ricardo Mangas vai reforçar o Monza por empréstimo com obrigação de compra 🤝— sport tv (@sporttvportugal) July 22, 2026
Não tinha espaço na equipa do Sporting CP?#sporttvportugal #SportingCP #RicardoMangas pic.twitter.com/1UiaImSDZw
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