Με τον Βαρέλα να σκοράρει δύο φορές, η Μόντσα επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Σασουόλο, παίρνοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A.

Πέμπτη και... φαρμακερή για τη Μόντσα, που κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην εφετινή Serie A, λυγίζοντας με 2-1 εντός έδρας της Σασουόλο.

Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο αλλά απέτυχαν να τις μετουσιώσουν σε γκολ, με αποτέλεσμα να πάνε στην ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς σκορ. Το δεύτερο μέρος αντιθέτως, ξεκίνησε αρκετά διαφορετικά, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν εντέλει το σκορ στο 51' με κεφαλιά του Βαρέλα που... έπνιξε ο τερματοφύλακας.

Η Μόντσα ωστόσο δεν έμεινε εκεί και έφτασε σύντομα και σε δεύτερο τέρμα, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να διαμορφώνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Νεροβέρντι μείωσαν με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Άντζιτς στο 88' αλλά δεν απέφυγαν την ήττα, που ήταν η πρώτη τους μετά την πρεμιέρα και το 2-1 από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο.