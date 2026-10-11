Η Λάτσιο με βασικό τον Χρήστο Μανδά διέλυσε τη Μόντσα με 3-1 και βρίσκεται στην κορυφή της Serie A, παρέα με την Ίντερ.

Δυναμικό ξεκίνημα έχει κάνει φέτος η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά και συνέχιζει ακάθεκτη, μετά την νίκη με 3-1 επί της Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Γκολ με το «καλημέρα» πέτυχε ο Ταβάρες, ο οποίος με ένα υπέροχο σουτ από την άκρη της περιοχής άνοιξε το σκορ για τη Λάτσιο, η οποία συνέχισε να πιέζει. Στο 20' η Μόντσα βρήκε δίχτυα με τον Βαρέλα, το γκολ όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και μέσα σε τρία λεπτά, οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Ίσακσεν να διπλασιάζει τα τέρματα για την ομάδα του.

Δεν σταμάτησαν να ψάχνουν το τρίτο γκολ οι παίκτες του Γκατούζο, καθώς είχαν μία μεγάλη ευκαιρία στο 31' με το δυνατό σουτ του Πρόβστγκααρντ, ο κίπερ όμως των φιλοξενούμενων απέκρουσε.

Αν και η Μόντσα έμεινε με δέκα παίκτες από το 35', λόγω της κόκκινης στον Λουκέζι για σκληρό τάκλιν, βρήκε δίχτυα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Γκογκλιτσίτζε να μειώνει τη διαφορά σε 2-1. Αυτό δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 88' ο Πρεδράζα έδωσε τη χαριστική βολή στη Μόνστα, σκοράροντας για το 3-1.

Λέτσε - Μπολόνια 1-2



Την ίδια ώρα η Λέτσε υποδέχτηκε την Μπολόνια, με τη δεύτερη να ανοίγει το σκορ στο 17'με το υπέροχο σουτ του Ορσολίνι. Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 62' ο σκόρερ του πρώτου γκολ, έχασε μία μεγάλη ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 64' ωστόσο, η Λέτσε έφερε το ματς στα ίσα με τον Φατάχ να διαμορφώνει με κεφαλιά το 1-1, αλλά έπειτα από λίγα λεπτά, o Καμπιάγκι βρήκε τον Ένεμ, ο οποίος με τη σειρά του έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, για το τελικό 1-2.



