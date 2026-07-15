Ο πρότερος ποδοσφαιρικός βίος του Βίκτορ Κρίστιανσεν και το scouting report που δείχνει όσα μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε καταβάλλοντας σημαντική προσπάθεια να «καπαρώσει» τον Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ, έναν παίκτη που αποτελούσε τον ευσεβή πόθο του Τζέικομπ Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας των «πρασίνων».

Οι «πράσινοι» δεν ήθελαν να πάρουν με κανονική μεταγραφή τον ποδοσφαιριστή λόγω των ιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπισε πέρυσι, ενώ οι «αλεπούδες» ήθελαν να τον πουλήσουν για να μαζέψουν χρήματα στην προσπάθεια που κάνουν να καταρτίσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ για να επιστρέψουν στη Championship και ταυτόχρονα να αφαιρέσουν τα μεγάλα, για την κατηγορία αυτή, συμβόλαια.

Τελικά, το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που έφερε τη διαπραγμάτευση στα μέτρα του, αφού κατόρθωσε να συμφωνήσει σ' ένα deal δανεισμού με μικρό ενοίκιο και οψιόν αγοράς, η οποία θα πάρει υποχρεωτικό χαρακτήρα μονάχα αν ο 23χρονος Δανός παίξει τουλάχιστον στους μισούς αγώνες της φετινής σεζόν, με την κάθε εμφάνιση να πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 λεπτών και άνω.

Παράλληλα, εκείνος πέρασε και ειδικές ιατρικές εξετάσεις για το γόνατό του σ' ένα ιατρικό κέντρο στην Ιταλία, πέρα από τις καθιερωμένες, προκειμένου να είναι όλοι όσο γίνεται πιο σίγουροι ότι εκείνος δεν θα τον ταλαιπωρήσει ξανά.

Η συνύπαρξη με Νίστρουπ, η εκτόξευση και το όνειρο της Premier League που έγινε... εφιάλτης

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2002 στη Κοπεγχάγη κι εντάχθηκε σύντομα στις ακαδημίες της μεγάλης ομάδας της πόλης. Εκεί άρχισε να αγωνίζεται σε όλα τα κλιμάκια, κάνοντας το ίδιο παράλληλα και σε κείνα των εθνικών ομάδων της Δανίας.

Τη σεζόν 2020-2021 έκανε τις πρώτες εμφανίσεις με την μεγάλη ομάδα αγωνιζόμενος σε 16 παιχνίδια στα οποία έδωσε και τρεις ασίστ. Έκανε το ντεμπούτο του στις 29 Νοεμβρίου του 2020 σ' ένα ματς πρωταθλήματος με την Σοντερίσκε, στο οποίο η ομάδα του κέρδισε με 3-1.

Έναν μήνα μετά, τέσσερις μέρες αφότου έγινε 18, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Από την επομένη κιόλας χρονιά καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα κάνοντας και τις πρώτες ευρωπαϊκές του συμμετοχές.

Έπαιξε συνολικά 33 παιχνίδια, μοίρασε τέσσερις ασίστ, ξεπέρασε τα 2,6 χιλ. λεπτά και κέρδισε το πρωτάθλημα. Μάλιστα, τότε αγωνίστηκε και κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στη νίκη της ομάδας του με 2-1.

Η νέα σεζόν τον βρήκε να κάνει τις πρώτες συμμετοχές στο Champions League, οι οποίες ήταν το... κερασάκι στην τούρτα και στην ουσία το τελευταίο πράγμα που κατάφερε με την ομάδα της καρδιάς του προτού παραχωρηθεί αντί 14 εκατ. ευρώ τον Γενάρη στη Λέστερ όντας, τότε, η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και ολάκερου του δανέζικου ποδοσφαίρου.

«Η Premier League είναι πιθανότατα το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και η Λέστερ μια κορυφαία ομάδα, οπότε φυσικά και ενθουσιάστηκα. Ήταν αυτονόητο για μένα να πω το "ναι" σε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία» ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση των «αλεπούδων».

Τότε, λίγο αφότου ξεκίνησε η σεζόν και πριν φτάσει η ώρα της πώλησής του, ήταν που συνεργάστηκε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος πρόλαβε να τον καθοδηγήσει, ως πρώτος τεχνικός, σε 10 παιχνίδια, σκοράροντας κι ένα γκολ.

Αν βάλουμε και το διάστημα όπου ο Νίστρουπ ήταν βοηθός του Θόρουπ, δηλαδή από την 1η Γενάρη του 2021, τότε καταλαβαίνουμε ότι συνεργασία τους είχε αρκετά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Μάλιστα, είχε και 40 ματς συμπαίκτης με τον Κάρλος Ζέκα.

Συνολικά στη σεζόν τόσο στη Δανία όσο και με τις «αλεπούδες» μέτρησε 38 συμμετοχές, σκόραρε ένα γκολ, έδωσε δύο ασίστ ενώ πέρασε τα 2.800 λεπτά. Μάλιστα, έκανε και την πρώτη του συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της εθνικής Δανίας στις 19/06/2023 σ' ένα ματς προκριματικών εκτός έδρας με τη Σλοβενία.

Εκείνη η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να παίρνει μετάλλιο πρωταθλητή με την Κοπεγχάγη ενώ η ομάδα του Λέστερ υποβιβάστηκε στη Championship.

«Ήταν δύσκολο. Έπρεπε επίσης να θυμάμαι να δείχνω σεβασμό στη Λέστερ, οπότε προσπάθησα πραγματικά να το δείξω αυτό. Προσπάθησα επίσης να χαρώ για τους πρώην συμπαίκτες και προπονητές μου. Αλλά, ταυτόχρονα, έπρεπε να δείχνω σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στον τωρινό μου εργοδότη» είπε στην bold.

Την επόμενη χρονιά παραχωρήθηκε δανεικός στη Μπολόνια, παρ' ότι δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Championship. Εκεί, έπαιξε σε 34 παιχνίδια κι έδωσε τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2,5 χιλ. λεπτά.

Με την επιστροφή της Λέστερ στην Premier League, γύρισε κι εκείνος στο ρόστερ της. Πραγματοποίησε συνολικά 31 συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίστ στα 2,6 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Η Λέστερ όμως υποβιβάστηκε ξανά, αλλά αυτή τη φορά εκείνος δεν έφυγε κι έμεινε να βοηθήσει στη Championship, παρ' ότι φημολογείται πως υπήρχε ενδιαφέρον από Ρόμα και Σάντερλαντ.

Δυστυχώς, τα προβλήματα που είχε στο γόνατο τον έβαλαν δις στο χειρουργείο και του επέτρεψαν να παίξει μόλις έξι ματς.



Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και ο δεύτερος σερί υποβιβασμός για τις «αλεπούδες», ο οποίος επέφερε μεγάλη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους, που στοχοποίησαν με τη σειρά τους κάποιους παίκτες για τις κακές σεζόν της ομάδας.



Ένας απ' αυτούς ήταν και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος εκτός του ότι δεν ήθελε να παίξει στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, είχε δει τη σχέση με τους φιλάθλους του κλαμπ να έχει πιάσει πάτο, όπως ανέφερε και ο ρεπόρτερ της Λέστερ στο Athletic, Ρομπ Τάνερ.

«Στεκόμουν στη μικτή ζώνη και ο Βίκτορ ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που βγήκε. Δέχτηκε καταιγισμό από άσχημα λόγια από τους φιλάθλους. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει και θεωρώ πως είναι το καλύτερο για όλες τις πλευρές να τραβήξουν χωριστούς δρόμους».

Αυτά είναι τα στοιχεία του παιχνιδιού του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ έχει ένα αρκετά πλήρες πακέτο. Δεν έχει κάποια δεξιότητα σε τοπ επίπεδο, ωστόσο τις έχεις όλες σε καλό βαθμό. Διαθέται καλή τεχνική και επαφές με τη μπάλα κι έτσι δεν αγχώνεται όταν βρίσκεται υπό πίεση. Δεν επιδίδεται συχνά σε ντρίμπλες (1,06 ντρίμπλες με 62,5% ποσ. επ.).

Έχει καλή μηχανική στη σέντρα, παρ' ότι δεν δοκιμάζει πολύ συχνά (2,22 σέντρες με 37,3% ποσ. επ.), αφού προτιμάει να ψάχνει πάσες στην πλάτη της άμυνας, όταν του δίνεται η δυνατότητα. Κάποιες φορές θα δοκιμάσει να παίξει στο ίδιο σημείο και με μεγάλη μπαλιά από πίσω (3,78 μακρινές μεταβιβάσεις, 79,9% ποσ. επ.).

Γενικά επιλέγει να μην ρισκάρει συνήθως όταν έχει τη μπάλα στα πόδια του (35,48 πάσες με 79,9% ποσ. επ.), όταν όμως κρίνει πως υπάρχουν οι συνθήκες, εκείνος προσπαθεί να πάει τη μπάλα μπροστά με τον πιο ασφαλή και συνάμα αποδοτικό τρόπο (4,11 πάσες προς το επιθετικό τρίτο με 66,9% ποσ. επ.). Χρησιμοποιεί και το «κακό» του πόδι, το δεξί, όταν πρόκειται για μία απλή πάσα.

Πάντα προσπαθεί να δώσει στήριγμα στο συμπαίκτη του κάνοντας κίνηση. Μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετές λειτουργείες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τον είδαμε στη Λέστερ να είναι και ως τρίτος στόπερ κάποιες φορές ενώ τις περισσότερες τον παρακολουθήσαμε να κάνει ωραίες κινήσεις, είτε πρόκειται για overlap/underlap είτε για τα ενδιάμεσα κανάλια από τις πλευρές.

Εκτελεί τις στατικές φάσεις όταν πρόκειται να γίνει σέντρα από το εκάστοτε σημείο, διαφορετικά τοποθετείται στο rest defense, δηλαδή τους παίκτες που μένουν πιο πίσω σε μια τέτοια φάση για να αντιμετωπίσουν μια αντεπίθεση.

Στο αμυντικό κομμάτι είναι αρκετά συνεπής. Πιέζει με ένταση, όταν πρεσάρει η ομάδα του (7,69 ανακτήσεις,το 25,9% αυτών στο μισό του αντιπάλου), κάνοντας πολλές φορές και το απαραίτητο jumb (ανεβαίνει ψηλά στο μισό του αντιπάλου για να μαρκάρει τον αντίπαλό του). Είναι γρήγορος, αλλά όχι κάτι εξωπραγματικό. Έχει ιδιαίτερη έφεση να μπλοκάρει σέντρες και σουτ (4,87 κοψίματα και 2,06 απομακρύνσεις ανά 90') ενώ υπάρχει μία δύσκολια στην αντιμετώπιση ντριμπλών που συμπεριλαμβάνουν γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης.

Για τα... κυβικά του είναι κομπλέ από άποψη δύναμης κι αυτό φαίνεται και στα ποσοστά των μονομαχιών του (ποτέ δεν διστάζει να μπει σε μια τέτοια, ακόμη κι αν είναι δυνατή). Δίνει 16,68 μονομαχίες ανά 90' και κερδίζει το 52,3% αυτών ενώ αν κοιτάξουμε ξεχωριστά τις αμυντικές, τότε βλέπουμε ότι δίνει 9,35 με ποσοστό επιτυχίας 60,6%.

Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα αρκετά ισορροπημένο αριστερό μπακ, που έχει ολοκληρωμένο πακέτο, μιας και μπορεί να βοηθήσει τόσο στο build up και τη δημιουργία όσο ταυτόχρονα και στις άμυνα με τις ικανότητές του στον τομέα αυτό να μην υστερούν.

*Τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε αφορούν τη σεζόν 2024-2025 (έπαιξε 2.714 λεπτά στην Premier League, καθ' ότι πέρυσι έχει παίξει ελάχιστα και δεν υπάρχει ικανό δείγμα.