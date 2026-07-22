Ρέτσος: «Πρωταρχικός μας στόχος ο όμιλος του Champions League»

Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία για τη Ναϊμέγκεν και όχι μόνο. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό έχει φάει - και - τα ευρωπαϊκά (εκτός φυσικά από τα ελληνικά) γήπεδα με το.. κουτάλι. Ο έμπειρος διεθνής στόπερ και εκ των αρχηγών των Ερυθρόλευκων, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στα ΜΜΕ που βρίσκονται στην Ολλανδία τόσο για την κλήρωση με αντίπαλο τη Ναϊμένγκεν όσο και για τη νέα σεζόν. Πιο συγκεκριμένα είπε:

Για την αντίπαλο στο Champions League και τον βαθμό ετοιμότητας: «Καταρχάς, η Ναϊμέγκεν έκανε μία πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Βγήκε τρίτη και είναι σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όταν έχουμε αγωνιστεί κόντρα σε ομάδες από την Ολλανδία έχουμε δυσκολευτεί, γιατί παίζουν δικό τους στυλ ποδοσφαίρου. Χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, προφανώς επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος.

Όταν έχει να κάνει με πρόκριση στο Champions League, θεωρούμε πως και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε θα πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από τώρα και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά. Πιστεύω εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά».

Για το κατά πόσον βοηθάει πως η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία και πως παίζει με ομάδες της χώρας: «Σίγουρα βοηθάει αν και τις τελευταίες μέρες δεν είχε τον καιρό που περιμέναμε: είχε λίγο παραπάνω ζέστη. Βέβαια σε οποιαδήποτε χώρα και να παίζαμε θεωρώ πως έχουμε δείξει ότι και με κρύο και με ζέστη μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε απλώς αναμένουμε και προετοιμαζόμαστε».

Για τους νέους παίκτες που έχουν έρθει: «Ξέρουμε ότι οι νέες προσθήκες θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν. Βέβαια ο Κάρμο ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσουν η έλευση του Κώστα (Φορτούνη) και του Νταβίντ (Κάρμο) που ξέρουν το πλάνο και των άλλων παιδιών. Νομίζω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσαρμόζονται και νιώθουν χαρούμενοι, που είναι πολύ σημαντικό σε μία ομάδα».

Για το κίνητρο μετά το χαμένο πρωτάθλημα: «Στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε και να πάρουμε το εισιτήριο για τον όμιλο του Champions League. Θεωρώ ότι είναι η ανώτατη διοργάνωση, οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μας. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πέρυσι, νούμερο ένα στόχος της ομάδας στη χρονιά είναι κατ’ εμέ να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς πέρυσι δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας και φέτος το έχουμε από την αρχή στόχο. Πιστεύω θα το καταφέρουμε».

Για το ποια στοιχεία χρειάζονται κόντρα στη Ναϊμέγκεν (που ήταν ερώτηση του Gazzetta): «Να μπούμε όπως μπαίνουμε σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη συγκέντρωση, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Ξέρουμε ότι θα έχει καλούς παίκτες και προφανώς με τη δουλειά τους κατάφερε να είναι εκεί που είναι. Να δείξουμε τον εαυτό μας όπως σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι».

Για την παιδική του φωτογραφία με τη φανέλα του Ολυμπιακού: «Δεν τη θυμάμαι. Σίγουρα είναι η πρώτη φωτογραφία που μου έρχεται στο μυαλό μόλις ακούω τη λέξη “Ολυμπιακός”. Διότι έχει παίξει και παντού. Αυτή η φωτογραφία είναι η πρώτη μου, είναι όλες οι αναμνήσεις, είναι όλες οι χαρούμενες στιγμές που έχω περάσει εδώ και μου θυμίζει από που ξεκίνησα».

🔴⚪ Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία για τη Ναϊμέγκεν και όχι μόνο.



Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/wNBo460Nyn July 22, 2026

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