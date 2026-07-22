Ο Χοσέλου αποτελεί την πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ για την επίθεση και στην Ιταλία αναφέρουν ότι έρχεται... ραντεβού μεταξύ των ανθρώπων του Δικεφάλου και του 36χρονου φορ.

Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση επιθετικού και φαίνεται ότι ο Χοσέλου είναι στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης έπειτα από υπόδειξη του Αλέσιο Λίσι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Οράζιο Ακομάντο, μέλη της διοίκησης του Δικεφάλου έχουν ταξιδέψει στη Μαδρίτη και θα έχουν συνάντηση μέσα στη μέρα με την πλευρά του 36χρονου φορ προκειμένου να τα βρουν και να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ τους.

Ο Ισπανός φορ κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και λίγες εβδομάδες καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μάρτινς και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, με τον ΠΑΟΚ να έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση του.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό καθώς μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει ένα Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και το EURO 2024 με την Ισπανία ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία ντυμένος στα χρώματα των Θέλτα, Χόνφενχαϊμ, Άιντραχτ, Ανόβερο, Στόουκ, Νιούκαστλ, Λα Κορούνια, Αλαβές και Εσπανιόλ έχοντας 193 γκολ σε 577 ματς έως τώρα.