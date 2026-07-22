Αυτά είναι τα κριτήρια που έλαβαν υπόψιν τους οι Κοτσόλης και Νίστρουπ στην επιλογή των αρχηγών.

Λίγες ώρες προτού ο Παναθηναϊκός αναχωρήσει για την Ουγγαρία όπου την Πέμπτη (23/07) θα δώσει το πρώτο του επίσημο ματς με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League έγιναν γνωστοί οι αρχηγοί του κλαμπ για τη νέα σεζόν.

Εκείνοι προέκυψαν κατόπιν κοινής απόφασης του τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη και του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον πλέον έμπειρο ποδοσφαιριστή του έμψυχου δυναμικού της ομάδας, με παραστάσεις σε top επίπεδο και πρόσφατη συμμετοχή σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ (σεζόν 2024/25). Υπήρξε στο γκρουπ των αρχηγών της Ιντερ και φόρεσε το περιβραχιόνιο της σε κάποια ματς. Παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα η επιρροή του στα αποδυτήρια είναι ήδη τεράστια.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπήρξε ως γνωστόν αρχηγός στη Μίλαν. Εξυπακούεται ότι έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να διαχειριστεί ειδικές συνθήκες και να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του.

Ο Γιώργος Κάτρης είναι ένας αθλητής από τα σπλάχνα του συλλόγου μας, απέδειξε ότι διαθέτει ψυχικά χαρίσματα και αποτελεί παράδειγμα για κάθε παιδί που ευελπιστεί να ανέβει την ανηφόρα από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθεί σε αυτήν.

Ο Ιγκι Ινγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού και ψυχολογίας παρότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν.

Ο Ανταμ Τσέριν είναι ο παλαιότερος παίκτης του έμψυχου δυναμικού μας, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια, εκτός από επαρκείς παραστάσεις, έχει θετική επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδυτηρίων.