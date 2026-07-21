Άρης: Πρώτη προπόνηση στην Ιταλία
Η αποστολή των «κίτρινων» αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (21/7) για την Ιταλία όπου την ερχόμενη Κυριακή (26/7) θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα U23 και στις 30 του ίδιου μήνα τη Μόντσα. Κατά την αναχώρηση της αποστολής, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας και λίγο αργότερα επικυρώθηκε η συμφωνία του club με τον Ρόκο Γιούρισιτς για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Μάλιστα, ο Κροάτης αριστερός full back αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να ταξιδέψει στην Ιταλία και να ενσωματωθεί στην αποστολή.
Το απόγευμα, η ομάδα έκανε την πρώτη της προπόνηση στην Ιταλία καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει την ενσωμάτωση και του Τομ Ντέλε Μπασίρου όπως επίσης και να «τελειώσει» εντός της εβδομάδας η υπόθεση απόκτησης ενός εκ των δύο στόπερ που περιλαμβάνει το μεταγραφικό πλάνο.
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