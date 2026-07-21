Αναχώρησε για την Ιταλία ο Άρης, με τον προπονητή του Μιχάλη Γρηγορίου να επισημαίνει τις ανάγκες που υπάρχουν στην άμυνά του.

Ο Άρης πέταξε το πρωί της Τρίτης (21/07) για την Ιταλία και τη Μπρέσια, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της φετινής του προετοιμασίας, μετά τις πρώτες προπονήσεις που έκανε σε Ρύσιο και Πτολεμαΐδα.

Οι «κίτρινοι» θα παραμείνουν εκεί δέκα μέρες. Μοναδικός απών ήταν ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, που περιμένει να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφικής του για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας.

Λίγο πριν την αναχώρηση του κλαμπ, ο προπονητής του, Μιχάλης Γρηγορίου έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με την προετοιμασία, αλλά και τις μεταγραφικές ανάγκες του τονίζοντας αυτή τη στιγμή έχει δοθεί έμφαση στην άμυνα.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου

«Φεύγουμε σήμερα για το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Ολα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Το κυριότερο είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Το δεύτερο στάδιο είναι πιο επίπονο. Υπάρχουν και τα φιλικά.Να μείνουμε μακριά από τραυματισμούς και να δουλέψουμε σε επιμέρους θέματα και μέσα από τα φιλικά να διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν», είπε ο προπονητής του ΑΡΗ, συνδέοντας στη συνέχεια την τοποθέτησή του με το θέμα της ενίσχυσης του ρόστερ. «Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, εκεί είναι τα μεγαλύτερα κενά. Περιμένουμε ενίσχυση και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του δεύτερου σταδίου θα έχουν γίνει οι κινήσεις που πρέπει».

Κατά την παραμονή της ομάδας στην Ιταλία, το βάρος θα δοθεί ακόμη περισσότερο στην τακτική, με τον Γρηγορίου να επιδιώκει να εξελίξει τη φιλοσοφία που ακολούθησε η ομάδα στο φινάλε της περασμένης χρονιάς. «Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και αυτό προσπαθούμε να… χτίσουμε. Ετσι όπως τελειώβσαμε την περσινή σεζόν, να συνεχίσουμε και φέτος. Προφανώς να προσθέσουμε και αρκετά κομμάτια ακόμα στο… παζλ, για να κάνουμε την ομάδα που θέλουμε».