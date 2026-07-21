«Ο Άρης πληρώνει το buy out των 200.000 ευρώ για τον Γιούρισιτς»
Ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τον Ρόκο Γιούρισιτς καθώς τα κροατικά media αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» θα καταβάλλουν το buy out των 200.000 ευρώ στην Όσιεκ.
Ο 25χρονος Κροάτης είναι η πρώτη από τις δύο επιλογές που θα κάνει ο Άρης για το αριστερό άκρο της άμυνάς του. Ο Ρόκο Γιούρισιτς ήθελε να αποχωρήσει από την Όσιεκ και γνωρίζοντας τα δεδομένα της υπόθεσής του, ο Άρης κινήθηκε για την απόκτησή του. Σύμφωνα μάλιστα με τα κροατικά media… «φημολογείται ότι ο Άρης θα πληρώσει το ποσό των 200.000 ευρώ που είναι το buy out του συμβολαίου του παίκτη».
Κατά τα κροατικά ΜΜΕ, ο Γιούρισιτς είχε κατά νου την αποχώρησή του από την Όσιεκ έπειτα από την περσινή προβληματική σεζόν της ομάδας η οποία προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, γεγονός το οποίο επηρέασε και την πορεία της.
Ο ίδιος μέτρησε 19 συμμετοχές και συνολικά συνεργάστηκε με τρεις διαφορετικούς προπονητές.
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