Άρης: Το τρομερό καπέλο του Διούδη που αναβλύζει συναίσθημα
Το πρωί της Τρίτης (21/07) η αποστολή του Άρη αναχώρησε για την Ιταλία και τη Μπρέσια, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «κιτρίνων», με τον Σωκράτη Διούδη να κερδίζει τις εντυπώσεις κατά την άφιξη των παικτών.
Ο Έλληνας κίπερ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο μ' ένα υπέροχο καπέλο το οποίο αναβλύζει συναισθήματα για τον ίδιο, την οικογένειά του, αλλά και τον Άρη. Σ' αυτό απεικονίζεται εκείνος ντυμένος ως μπάτμαν, όπως είναι και το παρατσούκλι του κάτω από την εστία, να πηγαίνει στο «Κλ. Βικελίδης» μαζί με τα παιδιά του.
Έχει τον γιο του ανεβασμένο στους ώμους του φορώντας μία φανέλα του Άρη με το «Νο.13», τον αγαπημένο αριθμό του 33χρονου τερματοφύλακα ενώ κρατάει την κόρη του από το χέρι με κείνη να φοράει μία φανέλα με το «Νο.1» που επιλέγουν συνήθως οι κίπερ.
Δείτε τη φωτογραφία από το τρομερό καπέλο του Διούδη
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