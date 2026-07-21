Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»
Ένα μεγάλο δώρο προς τους οπαδούς για τα γενέθλια της ομάδας ετοιμάζει ο Λεβαδειακός με βάση ανάρτηση που έκανε η ίδια η ΠΑΕ στα social media της. Το κλαμπ της Βοιωτίας ανέβασε μία φωτογραφία μ' ένα ιμότικον που προσομοιάζει στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Κομπότη.
Εκείνο κρατάει στο χέρι του μία βόμβα και η εικόνα συνοδεύεται από το εξής μήνυμα: «Η ''βόμβα'' που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού».
Όλοι στη Βοιωτία και όχι μόνο, αναμένουν με τεράστια ανυπομονησία να δουν τι είναι αυτή η βόμβα που προαναγγέλθηκε με τέτοιον στόμφο από το ίδιο το κλαμπ, ανεβάζοντας έτσι ψηλά τον πήχη.
Δείτε ΕπίσηςΛεβαδειακός: Οι τρεις συνεργάτες του Χαραλάμπους
Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Λεβαδειακού
Η ανάρτηση του Λεβαδειακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.