Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»

Ο Λεβαδειακός προανήγγειλε μεταγραφική βόμβα ως δώρο στους οπαδούς για τα γενέθλια του συλλόγου.

Ένα μεγάλο δώρο προς τους οπαδούς για τα γενέθλια της ομάδας ετοιμάζει ο Λεβαδειακός με βάση ανάρτηση που έκανε η ίδια η ΠΑΕ στα social media της. Το κλαμπ της Βοιωτίας ανέβασε μία φωτογραφία μ' ένα ιμότικον που προσομοιάζει στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Κομπότη.

Εκείνο κρατάει στο χέρι του μία βόμβα και η εικόνα συνοδεύεται από το εξής μήνυμα: «Η ''βόμβα'' που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού».

Όλοι στη Βοιωτία και όχι μόνο, αναμένουν με τεράστια ανυπομονησία να δουν τι είναι αυτή η βόμβα που προαναγγέλθηκε με τέτοιον στόμφο από το ίδιο το κλαμπ, ανεβάζοντας έτσι ψηλά τον πήχη.

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