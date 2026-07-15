Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτηση του.

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για να κλείσει το κεφάλαιο του δεξιού ακραίου μπακ και η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα δεν ξεχωρίζει απλώς, όπως σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta αλλά φαίνεται ότι οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα ο 30χρονος Έλληνας αμυντικός έχει συμβόλαιο με τη Ζανκτ Πάουλι αλλά είναι θετικός στο ενδεχόμενο του επαναπατρισμού για χάρη του Ολυμπιακού και το ποσό για τη μεταγραφή του είναι λίγο πιο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.

Οι Πειραιώτες τρέχουν για να ολοκληρώσουν το συντομότερο την απόκτηση του και ο ίδιος να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Την ίδια στιγμή, θα κλείσει μία μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του καθώς ήταν στο γερμανικό κλαμπ για τέσσερα χρόνια μετρώντας 120 συμμετοχές με απολογισμό 9 γκολ και 12 ασίστ.