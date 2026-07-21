Ολυμπιακός: Εντάχθηκε στην προετοιμασία ο Ελ Καμπί

Ολυμπιακός: Εντάχθηκε στην προετοιμασία ο Ελ Καμπί

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Εντάχθηκε στην προετοιμασία ο Ελ Καμπί

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Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας σεζόν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Με δική του πρωτοβουλία, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποφάσισε να κόψει την άδεια του από το Μουντιάλ για να ενταχθεί γρηγορότερα στην αποστολή του Ολυμπιακού και να ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μαροκινός φορ ξεκίνησε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα ενώ έγινε το επίκεντρο αγάπης από τους οπαδούς των Πειραιωτών που βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται η ομάδα.

Να θυμίσουμε ότι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται πλέον και ο Μεχντί Ταρέμι, με αποτέλεσμα η θέση του φορ να γεμίσει από αρκετές λύσεις.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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