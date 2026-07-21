Ολυμπιακός: Εντάχθηκε στην προετοιμασία ο Ελ Καμπί
Με δική του πρωτοβουλία, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποφάσισε να κόψει την άδεια του από το Μουντιάλ για να ενταχθεί γρηγορότερα στην αποστολή του Ολυμπιακού και να ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν.
🔴⚪ Ο Ελ Καμπί έφτασε στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού
🇳🇱 Ολλανδία - Προετοιμασία: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosbc pic.twitter.com/wdkwBjxriU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 21, 2026
Ο Μαροκινός φορ ξεκίνησε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα ενώ έγινε το επίκεντρο αγάπης από τους οπαδούς των Πειραιωτών που βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται η ομάδα.
Να θυμίσουμε ότι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται πλέον και ο Μεχντί Ταρέμι, με αποτέλεσμα η θέση του φορ να γεμίσει από αρκετές λύσεις.
🔴⚪ Η αγάπη του κόσμου για τον Ελ Καμπί στην Ολλανδία δεν κρύβεται— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 21, 2026
🇳🇱 Ολλανδία - Προετοιμασία: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosbc pic.twitter.com/oKKbLd50R1
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