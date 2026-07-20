Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή του Ολυμπιακού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην προετοιμασία του επί ολλανδικού εδάφους και εν αναμονή της σημερινής κλήρωσης του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League όπου θα μάθει τον αντίπαλο του για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Μεχντί Ταρέμι να επιστρέφει από τις διακοπές του και να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα, ωστόσο δεν είναι ο μόνος που επιστρέφει. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να έχει στην Ολλανδία και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο 32χρονος φορ έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ με το Μαρόκο αλλά αποκλείστηκε από τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας.

Ωστόσο με δική του πρωτοβουλία, αποφάσισε να διακόψει πρόωρα την άδεια του προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και να μπει στην προετοιμασία, φέρνοντας χαμόγελα στο εσωτερικό της ομάδας αλλά και μία επιπλέον λύση στον Ισπανό προπονητή.

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