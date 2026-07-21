Ολυμπιακός: Όλα αυτά με τον Άγιαξ δεν μπορούμε να τα υποτιμήσουμε ενόψει ΝΕΚ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό και τις μάχες του στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ κληρώθηκε με την Νο 3 ομάδα του περασμένου ολλανδικού πρωταθλήματος, την ΝΕΚ.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε δώσει φιλικό με τον Άγιαξ, τη Νο 5 ομάδα του περασμένου ολλανδικού πρωταθλήματος, με τη διαφορά των δύο ομάδων να ήταν τρεις βαθμοί. Η δε ΝΕΚ είχε φτάσει και στον τελικό του Κυπέλλου, σε αντίθεση με τον Άγιαξ. Άρα, μιλάμε για δύο ομάδες σε γενικές γραμμές ισοδύναμες, με τη ΝΕΚ μάλλον καλύτερη στην τελευταία σεζόν-τα δε δύο μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα είχαν λήξει ισόπαλα.

Βλέποντας τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα του φιλικού Άγιαξ-Ολυμπιακός (1-0) μπορείς εύκολα να πεις ότι επρόκειτο για δύο αντιπάλους ισοδύναμους, υπό την έννοια ότι είχαν ίδιες ευκαιρίες, άρα το ματς θα μπορούσε να είναι και 0-1 η, ακόμη πιο εύκολα 1-1. Μόνο που στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μόνο η παράμετρος των ευκαιριών, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Ας δούμε και τα άλλα δεδομένα του αγώνα: τελικές 21-11, κατοχή μπάλας 61-39%, κόρνερ 10-4, επικίνδυνες επιθέσεις 47-29, επιτυχείς ντρίμπλες 11 (στις 20)-3 (στις 7), πάσες κλειδιά 18-9. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος μόνο στις μονομαχίες (38-45), τα τάκλιν (10-11) και τα κλεψίματα (7-9).

Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα υποτιμήσουμε. Αναδεικνύουν μία ομάδα πιο ποιοτική και γενικά πιο καλή από την άλλη, πάντα φυσικά σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Κι αν μη τι άλλο κάτι πρέπει να μας λένε ενόψει των δύο αγώνων με τη ΝΕΚ, που έρχονται πολύ γρήγορα-σε ακριβώς δύο εβδομάδες ο πρώτος. Ας μην γελιόμαστε. Πάνω κάτω με αυτούς τους παίκτες θα παίξει ο Ολυμπιακός. Πιστεύει κανείς ότι θα έρθει τόσο έγκαιρα κάποια μεταγραφή, που θα ενσωματωθεί άμεσα και θα παίξει κι άμεσα;

Πού θέλω να καταλήξω: Πολύ απλά πρέπει τότε ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί εντελώς διαφορετικός από τον Ολυμπιακό που βλέπουμε μέχρι τώρα στην προετοιμασία. Για παράδειγμα τώρα με τον Άγιαξ είδαμε τον Φορτούνη και τον Ρόκα να μαρκάρονται δυναμικά από τους αντιπάλους τους, να χάνουν την μπάλα και να προκύπτουν αντεπιθέσεις για γκολ, έτσι ήρθε και το μοναδικό γκολ του αγώνα…Είδαμε τους πλάγιους μπακ, αλλά και τους αμυντικούς μέσους του Ολυμπιακού να αφήνουν «άπειρα» σουτ από τους πλάγιους επιθετικούς του Άγιαξ, να μην τους πιέζουν δηλαδή όπως πρέπει, πιο στενά και από πιο κοντά…Είδαμε κυνηγό του Άγιαξ να παίρνει κεφαλιά σχεδόν με όλη του την άνεση σε σέντρα που βγήκε από κομπίνα σε κόρνερ…

Κι αναφέρω απλά κάποιες λεπτομέρειες, που δείχνουν μία ομάδα ανέτοιμη για τόσο υψηλού επιπέδου παιχνίδια όπως αυτά με την ΝΕΚ. Θα έλεγα ότι το παρήγορο είναι ότι κι οι Ολλανδοί, που ξεκίνησαν πέντε ημέρες νωρίτερα προετοιμασία, δεν είναι στα καλύτερα τους μέσα από τα φιλικά που δίνουν (ισοπαλία 1-1 με την μικρή Ντε Τρέφερς, ήττα 2-3 από τη Γ’ Γερμανίας Ντούϊσμπουργκ, νίκη 3-1 επί της Β΄ Ιαπωνίας Βάρεν Ναγκασάκι).

Μόνο που καλύτερα εμείς να κοιτάμε πρωτίστως τα δικά μας.

Άσχετο:

Παγωμένο είναι τις τελευταίες ημέρες το θέμα Άμραμπατ στον Ολυμπιακό. Ίσως γιατί η Φενέρμπαχτσε έχει βγάλει προς τα έξω ενδιαφέρον από δύο συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας (Αλ Καντίσια και Αλ Ιτιχάντ).

Δεν ισχύει η πληροφορία από Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός κλείνει τον αριστερό μπακ Ντιέγκο Ρίκο, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Απλά προτάθηκε από τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.

Στη Β ομάδα παραμένει προπονητής ο Ισπανός Άλβαρο Ρούμπιο. Με νέα πρόσωπα τον γκολκίπερ Τσομπανίδη, τον Λεγκίσι από τον Βόλο και με πολλά νέα παιδιά από την Ακαδημία.

Ο Λιατσικούρας υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό και πάει δανεικός στην Καλαμάτα.

Για τον Κάνγκουα τα έγραφα από χθες. παίζει σήμερα με την Μπερ Σέβα και η ΑΕΚ αποσύρεται. Αλλά θα πάρει αλλού μεταγραφή.

Η Μίλαν πήρε, λέει, από τον Ολυμπιακό τον 16χρονο πανύψηλο (1μ90) στόπερ Σπυρίδωνα Πέτρο Ζορμπά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Γιατί έβαλε, λέει, βασικό με τον Άγιαξ τον Γκαρθία ο Μεντιλίμπαρ. Μα είχε κανέναν άλλο να βάλει; Ο Μουζακίτης με τον Σιπιόνι ήταν τραυματίες κι ο Φίλης την προηγούμενη ημέρα είχε παίξει 90 λεπτά κόντρα στη Φορτούνα Σίταρντ. Κι ο Μπακούλας, που ακόμη ψάχνεται το παιδί να βρει τα πατήματα του, είχε παίξει άλλα 60.

Ο Γκαρθία παρεμπιπτόντως εναντίον του Άγιαξ ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που πέρασε τρεις μεγάλες εξαιρετικές μπαλιές στην επίθεση. Ακόμη έκοψε, έκλεψε και πολλές φορές βοήθησε την άμυνα παίζοντας κάτι σαν τρίτος στόπερ. Το πρόβλημα με τον έμπειρο Ισπανό είναι ότι δεν έχει αντοχές. Είναι για ένα ημίχρονο.

Ο Μεντιλίμπαρ τον κράτησε 75 λεπτά κι από κάποια στιγμή και μετά ο Γκαρθία στο β΄ ημίχρονο άρχισε να εκτίθεται στο ανασταλτικό κομμάτι, με αποκορύφωμα τη φάση του δοκαριού του Άγιαξ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍