Ο Αργύρης Λιατσικούρας θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Καλαμάτας την ερχόμενη σεζόν, καθώς η Μαύρη Θύελλα τον απέκτησε ως δανεικό από τον Ολυμπιακό.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Αργύρης Λιατσικούρας θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με τον 19χρονο χαφ να ανανεώνει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο νεαρός μέσος υπέγραψε μεν το νέο του συμβόλαιο, ωστόσο τη νέα σεζόν δεν θα αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα μιας και θα παραχωρηθεί ως δανεικός προκειμένου να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Ο ίδιος θα ενταχθεί στο ρόστερ της Καλαμάτας, που είναι σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης εν όψει της επιστροφής της στη Super League και αναζητεί παίκτες προκειμένου να ενισχυθεί στον άξονα.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό Β' καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές, με δύο γκολ ως απολογισμό.