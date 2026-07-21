Καλαμάτα: Παίρνει δανεικό τον Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό
Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Αργύρης Λιατσικούρας θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με τον 19χρονο χαφ να ανανεώνει για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο νεαρός μέσος υπέγραψε μεν το νέο του συμβόλαιο, ωστόσο τη νέα σεζόν δεν θα αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα μιας και θα παραχωρηθεί ως δανεικός προκειμένου να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
Ο ίδιος θα ενταχθεί στο ρόστερ της Καλαμάτας, που είναι σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης εν όψει της επιστροφής της στη Super League και αναζητεί παίκτες προκειμένου να ενισχυθεί στον άξονα.
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό Β' καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές, με δύο γκολ ως απολογισμό.
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