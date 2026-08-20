Τι αναφέρει ο ΚΑΠ για τις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, στο πλαίσιο της ένστασης του Αστέρα AKTOR για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο Αστέρας AKTOR κατέθεσε ένσταση για το ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, στο οποίο οι Βοιωτοί πήραν τη νίκη με 2-0, καθώς υποστηρίζουν πως ήταν αντικανονική η συμμετοχή του Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν.

Τι προβλέπει όμως ακριβώς ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου, εφόσον δικαιωθούν οι Αρκάδες;

Όπως είχαμε αναφέρει, το ματς κατοχυρώνεται στην ομάδα που κέρδισε την ένσταση και συνεπώς η πρόκριση θα πάει στους Κιτρινομπλέ.

Το άρθρο 23 παρ. 6α του ΚΑΠ

«Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση για παραβάσεις των περιπτώσεων α, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή καταγγελία για τις περιπτώσεις ε και στ (και όπου αλλού ρητά επιτρέπεται), η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τον πίνακα της βαθμολογίας του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εάν πρόκειται για ΠΑΕ».