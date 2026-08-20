Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι προβλέπει ο ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή
Ο Αστέρας AKTOR κατέθεσε ένσταση για το ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, στο οποίο οι Βοιωτοί πήραν τη νίκη με 2-0, καθώς υποστηρίζουν πως ήταν αντικανονική η συμμετοχή του Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν.
Τι προβλέπει όμως ακριβώς ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου, εφόσον δικαιωθούν οι Αρκάδες;
Όπως είχαμε αναφέρει, το ματς κατοχυρώνεται στην ομάδα που κέρδισε την ένσταση και συνεπώς η πρόκριση θα πάει στους Κιτρινομπλέ.
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Το άρθρο 23 παρ. 6α του ΚΑΠ
«Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση για παραβάσεις των περιπτώσεων α, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή καταγγελία για τις περιπτώσεις ε και στ (και όπου αλλού ρητά επιτρέπεται), η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρείται ένας (-1) βαθμός από τον πίνακα της βαθμολογίας του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εάν πρόκειται για ΠΑΕ».
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