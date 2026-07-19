Ο Ηλίας Χαραλάμπους θα έχει τρεις συνεργάτες στον Λεβαδειακό.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους έχει ξεκινήσει να χτίζει τον νέο Λεβαδειακό μετά το επιτυχημένο έργο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Κύπριος τεχνικός θα έχει τρεις συνεργάτες στην ομάδα της Βοιωτίας. Τον παλαίμαχο διεθνή Ρουμάνο αμυντικό μέσο Ντόρου Μιχάι Πιντίλι, ο οποίος είχε 45 ματς με την εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα ήταν παρών στο EURO 2016, όπου έπαιξε κόντρα σε Γαλλία κι Ελβετία.

Ο Πιντίλι, ο οποίος θα είναι πρώτος βοηθός του Χαραλάμπους, γεννήθηκε στις 9/11/84, έπαιξε ποδόσφαιρο στη Στεάουα, αλλά και στις Χάποελ Τελ Αβίβ, Τσουρτέα ντε Άρτζες, Παντούρι, Αλ Χιλάλ.

Δεύτερος βοηθός θα είναι ο Κύπριος Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Γεννήθηκε στις 4/9/85 κι έχει εργαστεί σε Νέα Σαλαμίνα, ΑΠΟΕΛ, Διγενή Μόρφου.

Ο τρίτος συνεργάτης θα είναι ο αναλυτής Γιάννης Αμπατζίδης. Γεννήθηκε στις 14/1/90 κι εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, στην πρώτη ομάδα, αλλά και στον ΠΑΟΚ Β' με τον Πάμπλο Γκαρσία. Ακολούθησε τον Ουρουγουανό τεχνικό και σε Πανσερραϊκό, Ατρόμητο, ΑΠΟΕΛ και τώρα θα είναι στο πλευρό του Χαραλάμπους στον Λεβαδειακό.