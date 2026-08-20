Τελικά όπως όλα δείχνουν η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου θα γίνει κανονικά την ερχόμενη Τρίτη ακόμα και αν δεν έχει βγει η απόφαση της ένστασης του Αστέρα Τρίπολης για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Από την στιγμή που ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (επικράτησαν οι Βοιωτοί με 2-0) για αντικανονική συμμετοχή παίκτη της ομάδας της Λιβαδειάς, αυτό που βγήκε άμεσα ήταν πως η κλήρωση της League Phase του θεσμού ήταν στον... αέρα.

Αυτό είχε να κάνει φυσικά με τα γκρουπ δυναμικότητας, καθώς θα είναι άλλα αν τελικά προκριθεί ο Λεβαδειακός και άλλα αν προκριθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Η απόφαση της ένστασης αναμένεται να βγει άμεσα, ωστόσο ήδη στην ΕΠΟ έχουν αποφασίσει να διεξαχθεί κανονικά η κλήρωση της ερχόμενης Τρίτης (25/8).

Αν η απόφαση έχει βγει μέχρι τότε δεν θα υπάρξει έτσι και αλλιώς το παραμικρό πρόβλημα, αν πάλι δεν έχει βγει το πιο πιθανό είναι να γίνει η κλήρωση με δύο σενάρια, όσον αφορά τα γκρουπ δυναμικότητας. Ένα αν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση οι Βοιωτοί και ένα αν θα συνεχίσουν οι Αρκάδες.

Πως θα είναι η League Phase

Στη League Phase θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακολουθούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ο αγώνας του 2ου προκριματικού γύρου Ελλάς Σύρου-Μαρκό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 24 Αυγούστου:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός (η Αστέρας Τρίπολης ανάλογα με την απόφαση στην ένσταση των Αρκάδων), Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα Ελλάς Σύρου-Μαρκό.

Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Οι ημερομηνίες της League Phas1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).