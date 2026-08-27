Ζαουαΐ - Άρης: Έκλεισε με πενταετές συμβόλαιο
Ήταν δεδομένο και είχε καταγραφεί στο Gazzetta ότι ο Άρης επεδίωκε την απόκτηση του Αλεξάντρ Ζαουαΐ και βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με την Μπαστιά καθώς η γαλλική ομάδα έχει τα δικαιώματά του έως το καλοκαίρι του 2029. Η πρόταση των «κίτρινων» περιελάμβανε οικονομικά ανταλλάγματα και έδινε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Τελικώς ο Άρης έκλεισε το deal και φέρνει άμεσα τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζαουαΐ θα κλείσει με συμβόλαιο 5 ετών στον Άρη και θα βρίσκεται εντός της ημέρας στην Ελλάδα.
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