Ο Άρης προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του Αλεξάντρ Ζαουαΐ και ο 21χρονος κεντρικός χαφ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Ήταν δεδομένο και είχε καταγραφεί στο Gazzetta ότι ο Άρης επεδίωκε την απόκτηση του Αλεξάντρ Ζαουαΐ και βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με την Μπαστιά καθώς η γαλλική ομάδα έχει τα δικαιώματά του έως το καλοκαίρι του 2029. Η πρόταση των «κίτρινων» περιελάμβανε οικονομικά ανταλλάγματα και έδινε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Τελικώς ο Άρης έκλεισε το deal και φέρνει άμεσα τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζαουαΐ θα κλείσει με συμβόλαιο 5 ετών στον Άρη και θα βρίσκεται εντός της ημέρας στην Ελλάδα.