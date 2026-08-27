Ο Άρης διαπραγματεύεται την αγορά των δικαιωμάτων του Αλεξάντρ Ζαουαί και το Gazzetta γράφει για μια χρονιά γεμάτη ανατροπές που βιώνει ο 21χρονος κεντρικός χαφ.

Είναι δεδομένο ότι ο Άρης επιδιώκει την απόκτηση του Αλεξάντρ Ζαουαί και φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Μπαστιά καθώς η γαλλική ομάδα έχει τα δικαιώματά του έως το καλοκαίρι του 2029. Η πρόταση των «κίτρινων» περιλαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα και προσφέρει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού. Οι Θεσσαλονικείς φέρονται να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από την τουρκική Κόνιασπορ η οποία επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά του παίκτη. Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του 21χρονου βρίσκεται στην επικαιρότητα για δύο λόγους. Καταρχήν, λόγω των θετικών στοιχείων που παρουσίασε στην παρθενική σεζόν του στην Μπαστιά παρότι η ομάδα του υποβιβάστηκε στην 3η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Δεύτερον, λόγω της ξαφνικής αλλαγής μανατζερικής στέγης η οποίας συνδυάστηκε με την πρόθεση αποχώρησης από την ομάδα του.

Γενικώς τον τελευταίο χρόνο συνέβησαν πολλά στη ζωή του Αλεξάντρ Ζαουαί καθώς ακόμη και η προοπτική αποχώρησης από την Μπαστιά δεν φαινόταν στον ορίζοντα πριν από περίπου είκοσι ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις αρχές Αυγούστου, ο 21χρονος αθλητής είχε αναφερθεί στην αγωνιστική φιλοδοξία του αλλά και στην ξαφνική αλλαγή του τρόπου ζωής του έπειτα από τη μετακόμιση από την Μπαστιά. Για πολλά χρόνια, ο Ζαουαί ήταν στην ακαδημία του Ζαν Μαρκ Γκιγιού. Μετά την ποδοσφαιρική καριέρα του – μέτρησε 19 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας – αλλά και την αντίστοιχη προπονητική, ο Γκιγιού δημιούργησε ακαδημίες ποδοσφαίρου σε αρκετές χώρες της Αφρικής μεταξύ των οποίων και στην Ακτή Ελεφαντοστού και πιο συγκεκριμένα στην Αμπιτζάν.

Ο Ζαουί έζησε πολλά χρόνια στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας και μάλιστα αυτό ήταν το βασικό ζήτημα που προέκυψε όταν αποφάσισε να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Μπαστιά. «Στο γήπεδο, δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα προσαρμογής διότι είχα τα εφόδια. Δεν χρειάστηκε χρόνο για να παρουσιάσω την ποιότητά μου. Αντιθέτως, ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ στον τρόπο ζωής. Μεγάλα στην ακαδημία όπου εκεί, όλοι ζούσαμε μαζί. Με φίλους και συμπαίκτες. Είχα μάθει σε μια μορφή ομαδικής συμβίωσης και ξαφνικά βρέθηκε ολομόναχος σ’ ένα σπίτι. Σύντομα κατάλαβα όμως ότι αν θέλω να πετύχω τον στόχο μου, να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να παίξω σε μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να μάθω να ζω μόνος μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του σε media της Κορσικής όπου εδρεύει η Μπαστιά.

Επί της ουσίας, ο Ζαουί πήγε στην Κορσική νιώθοντας ότι διέθετε όλα τα ποδοσφαιρικά εφόδια για να ανταποκριθεί στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος σε συνδυασμό με τα τρία γκολ και τις ισάριθμες ασίστ, στοιχειοθέτησαν μια καλή αρχή για τον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού. «Έμαθα τεχνική, τακτική, έλεγχο μπάλας και κυρίως κατανόησα το παιχνίδι. Η περίοδος στην ακαδημία ήταν ιδιαίτερα διδακτική και από την άποψη συνεργασίας με ποδοσφαιριστές οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο όπως ο Ιναό (σ. σ. η Φιορεντίνα τον απέκτησε φέτος από την Τραμπζονσπόρ έναντι 26 εκατ. ευρώ!) με τον οποίο συνυπήρξαμε για πολλά χρόνια και είναι σαν αδερφός μου».

Ποδοσφαιρικά, ο 21χρονος περιγράφει τον εαυτό του ως έναν δημιουργικό κεντρικό μέσο ο οποίος θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του και να… κάνει παιχνίδι για την ομάδα του. Αυτός ήταν εξάλλου και ο ρόλος του στη γαλλική ομάδα καθώς χρησιμοποιούταν ως επιτελικός μέσος έχοντας όμως ελευθερία κινήσεων. Στηρίζεται κυρίως στην έκρηξη και στην τεχνική του. Αυτά τα στοιχεία διέκριναν και στην Μπαστιά. Ο ίδιος είχε πει ότι… «ο λόγος που επέλεξα την Μπαστιά ήταν η συνήθειά της στην επένδυση στους νεαρούς παίκτες. Πήρα αυτή την απόφαση μαζί με την οικογένειά μου».

Φαίνεται όμως ότι ο υποβιβασμός της Μπαστιά έπαιξε ρόλο στις εξελίξεις που… τρέχουν. «Θα ήθελα να προσελκύσω ένα νέο project μέσα από τις εμφανίσεις μου. Αν όχι, θα είμαι το ίδιο χαρούμενος αν παραμείνω στην Μπαστιά».