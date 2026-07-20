Σε μια όμορφη και συνάμα συγκινητική βραδιά, η ΠΑΕ Άρης παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της με την προσδοκία ότι θα οδηγήσουν την ομάδα στην επιτυχία.

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην παρουσίαση των τριών νέων εμφανίσεων παράλληλα και της στρατηγικής σημασίας συνεργασία με τη Novibet αλλά και την Intersport. Παρόντες στην όμορφη εκδήλωση ήταν βετεράνοι ποδοσφαιριστές της ομάδας με τεράστια προσφορά στον σύλλογο, διοικητικοί παράγοντες, επώνυμοι φίλοι της ομάδας και φυσικά αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών όπως και ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Στο μήνυμά της προς τους προσκεκλημένους και στο πλαίσιο της εκδήλωσης η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, Ειρήνη Καρυπίδη, σημείωσε (μεταξύ άλλων) στο μήνυμά της ότι… «ο Άρης μεγαλώνει, εξελίσσεται και βάζει τον πήχη ψηλά για να ανταποκριθεί στο βάρος της ευθύνης, της κληρονομιάς και της μεγάλης ιστορίας του.

Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία με τη Novibet η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη μας. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας συνεργασία η οποία εξυπηρετεί τους στόχους της ομάδας».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης και στο Videowall παίχθηκαν αρκετά και συγκινητικά βίντεο τα οποία είχαν ως έμφαση τις συναισθηματικές αντιδράσεις των φιλάθλων στο κατάμεστο «Κλ. Βικελίδης» και με μοτό «το σήμα πιστά ακολουθώ.«Ελπίζουμε ότι η νέα φανέλα θα φέρει τύχη και υγεία στους παίκτες παράλληλα των επιτυχιών. Είναι συγκινητική βραδιά γιατί έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου παιδικούς φίλους, όπως και φίλους που απέκτησε στο διάστημα της δραστηριοποίησής μου στην ομάδα. Βλέπω επίσης πρόσωπα που έγραψαν ιστορία με τον Άρη», είπε ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Άκης Παρταλίδης.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Αλκης Φακίρης (εκπρόσωπος της Novibet στην Ελλάδα) ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας με τον Άρη. «Είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε εδώ γι’ ακόμη μια χρονιά. Η σημερινή βραδιά δεν είναι απλά βραδιά παρουσίασης αλλά ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας. Η Novibet θα είναι δίπλα στον Άρη σε κάθε πρόκληση και μεγάλη στιγμή. Είναι τιμή για μας να είμαστε δίπλα στον Άρη στην πορεία έχει χαράξει τελευταία χρόνια, έχοντας κοινές αξίες, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου αυτή η σχέση έχει φύγει από τα στενά όρια μιας τυπικής χορηγικής συνεργασίας αλλά αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία. Θα είμαστε μαζί μέχρι το 2030. Η Novibet γενικώς προχωρά σε επενδύσεις στον αθλητισμό καθώς μέσα από αυτόν δημιουργούνται πρότυπα για την κοινωνία μας».

Ακολούθησε η παρουσία των τριών εμφανίσεων της ομάδας καθώς βρέθηκε στο πάνελ αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών όπως οι Σωκράτης Διούδης, Ούρος Ράτσιβιτς, Τίνο Καντεβέρε, Λόβρο Μάικιτς όπως και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο προπονητής του Άρη μίλησε μάλιστα για την ανυπομονησία του ενόψει της επόμενης χρονιάς αλλά και την επιθυμία του να δει ένα γεμάτο «Κλ. Βικελίδης