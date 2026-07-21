Πινέδα: «Είμαι πάντα ευγνώμων για τον Αλμέιδα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα έφτασε στο Μοντερέι κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της τοπικής ομάδας.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του από την Μοντερέι, ο Ορμπελίν Πινέδα κατέφτασε στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Λεόν κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις αναφερόμενος στον Ματίας Αλμέιδα, την προσπάθεια που έκανε η Μοντερέι για να τον αποκτήσει και τους στόχους του με αυτήν.

Ο Μεξικανός μέσος τόνισε πως είναι ευγνώμων για τον Αργεντινό τεχνικό και ότι τον εκτιμάει πάρα πολύ. Όσο για τη νέα του ομάδα είπε πως είναι ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση και ότι έρχονται μεγάλα πράγματα.

Οι δηλώσεις του Πινέδα

Για τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Τσίβας και την ΑΕΚ κατακτώντας τίτλους σημείωσε: «Πάντα ευγνώμων. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω πώς εκφράζομαι γι’ αυτόν. Είναι κάποιος που αγαπώ πάντα περισσότερο και ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Έχουμε έρθει σε μια ομάδα πρόθυμη να πετύχει σπουδαία πράγματα και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, φέρνοντας χαρά σε αυτούς τους οπαδούς που το αξίζουν».

Για την προσπάθεια της Μοντερέι να τον αποκτήσει: «Πάντα ενθουσιασμένος για τις προκλήσεις. Είμαι επίσης ευγνώμων για την προσπάθεια που καταβάλλει η Μοντερέι για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μου και έρχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό, για το σπουδαίο έργο που γίνεται. Έρχονται μεγάλα πράγματα και θα δουλέψουμε σκληρά, το οποίο είναι το πιο σημαντικό...

«Ήρθα εδώ για να δουλέψω, να κάνω το καθήκον μου. Ξέρουμε ότι έχουμε σημαντικούς παίκτες και είμαι απλώς ένας ακόμη από αυτούς. Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά επειδή πρόκειται για ομαδική προσπάθεια και θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και την ομάδα, ώστε να μπορώ να είμαι βασικός».