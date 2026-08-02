Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο προπονητικό κέντρο της πόλης Μιλ για τη φιλική αναμέτρηση με τη Σιντ Τρούιντεν. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Κυριακής από το Άπελντορν και οδικώς έφτασε στην πόλη Μιλ που απέχει μια ώρα και ένα τέταρτο για το τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της στην Ολλανδία απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν.

Η αποστολή της Ένωσης βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο του Μιλ, με τους κιτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν στις 15:00 τη βελγική ομάδα σε φιλικό παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους.

🟡🦅 Στο αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση η ΑΕΚ.



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/o6Bh8PAbmG — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026

Αμέσως μετά το φιλικό η αποστολή της ΑΕΚ θα κατευθυνθεί για το Άμστερνταμ προκειμένου να πετάξει με τσάρτερ για την Αθήνα, όπου θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς.

🟡🦅 Το προπονητικό κέντρο στην πόλη Μιλ, όπου η ΑΕΚ δίνει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία με τη Σιντ Τρούιντεν.



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/pLLFDJ7q0K — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026

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