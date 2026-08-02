ΑΕΚ: Έφτασε στο Μιλ για το φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν

ΑΕΚ: Έφτασε στο Μιλ για το φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Έφτασε στο Μιλ για το φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο προπονητικό κέντρο της πόλης Μιλ για τη φιλική αναμέτρηση με τη Σιντ Τρούιντεν. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Κυριακής από το Άπελντορν και οδικώς έφτασε στην πόλη Μιλ που απέχει μια ώρα και ένα τέταρτο για το τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της στην Ολλανδία απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν.

Η αποστολή της Ένωσης βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο του Μιλ, με τους κιτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν στις 15:00 τη βελγική ομάδα σε φιλικό παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους.

Αμέσως μετά το φιλικό η αποστολή της ΑΕΚ θα κατευθυνθεί για το Άμστερνταμ προκειμένου να πετάξει με τσάρτερ για την Αθήνα, όπου θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς.

 

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα