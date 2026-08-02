Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό, με αντίπαλο τη Σιντ Τρούιντεν. Βασικός ο Μάγερ.

Το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία ολοκληρώνεται με το έκτο φιλικό των Πρωταθλητών Ελλάδας, με αντίπαλο την Σιντ Τρούιντεν. Περίπου μία ώρα πριν την σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας Λόβρο Μάγερ.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την ΑΕΚ σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν - Κάιρινεν στα χαφ, Μάγερ - Κοϊτά εξτρέμ και δίδυμο Γιόβιτς - Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Το παιχνίδι με τους Βέλγους είναι το τελευταίο τεστ του Δικεφάλου πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Θυμίζουμε πως σε 10 μέρες οι Πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Super Cup που θα φιλοξενηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

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