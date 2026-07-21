Ο Ολυμπιακός έχει στην προετοιμασία του 2 συγκεκριμένες κατηγορίες Ελλήνων που και οι 2 ωστόσο έχουν την ίδια στόχευση. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός κάνει ότι μπορεί από την πλευρά του προκειμένου να ενισχύσει και άλλο το ελληνικό του στοιχείο. Στην Ολλανδία ωστόσο και στο β' στάδιο της προετοιμασίας του έχει Έλληνες που δίνουν την... μάχη τους είτε για να μείνουν στο ρόστερ, είτε να καθιερωθούν και είτε να κερδίσουν μία θέση στην 11άδα.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι... παλιοί. Ο γκολκίπερ Τζολάκης, που είναι κανονικά ο βασικός γκολκίπερ αλλά παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο στόπερ και αρχηγός Ρέτσος, ο χαφ και αρχηγός Φορτούνης, ο μεσοεπιθετικός και που επίσης έχει φορέσει το περιβραχιόνιο στην προετοιμασία, Γιώργος Μασούρας αλλά και ο χαφ, Χρήστος Μουζακίτης υπό την έννοια ότι είναι ήδη παίκτης της πρώτης ομαδας και αντιμετωπίζεται καιρό τώρα ως τέτοιος.

Στην 2η κατηγορία βρίσκουμε τους μικρούς ή πιο πιττσιρικάδες γενικότερα. Εξ αυτών ο γκολκίπερ Στουρνάρας και ο στόπερ Κουταίδης υπολογίζονται πολύ περισσότερο και υπάρχουν μετά ο μπακ Σιώζιος και οι χαφ Μπακούλας και Φίλης. Ένας Φίλης που έχει δείξει πάντως πολύ καλά στοιχεία. Σε αυτήν την 2η κατηγορία υπάρχουν παιδιά που διεκδικούν πολύ περισσότερο - συγκριτικά με την πρώτη κατηγορία μία θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Οι Έλληνες του ερυθρόλευκου ρόστερ

Τερματοφύλακες: Τζολάκης και Στουρνάρας

Τζολάκης και Στουρνάρας Αμυντικοί: Ρέτσος, Κουτσίδης και Σιώζιος

Ρέτσος, Κουτσίδης και Σιώζιος Χαφ: Φορτούνης, Μουζακίτης, Μπακούλας και Φίλης

Φορτούνης, Μουζακίτης, Μπακούλας και Φίλης Μεσοεπιθετικοί - επιθετικοί: Μασούρας

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!