Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε επίσημη και την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος ήδη είχε παρουσιαστεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κορδόν

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου.