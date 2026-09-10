Ολυμπιακός: Επίσημο του Κορδόν
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε επίσημη και την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος ήδη είχε παρουσιαστεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κορδόν
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Ολυμπιακού
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