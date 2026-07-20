Η Ελλάς Σύρου είναι κοντά στην απόκτηση του υψηλόσωμου 25χρονου σέντερ φορ, Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Νωρίτερα αναφέραμε πως η Ελλάς Σύρου είναι έτοιμη να ενισχυθεί στη θέση του φορ με ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και μέσα στη μέρα αναμένεται οριστική εξέλιξη. Ο εκλεκτός είναι ο Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Πρόκειται για 25χρονο Αλβανό επιθετικό, ύψους 1,90μ., ο οποίος είναι γεννημένος στη Νάξο και το 2020 είχε κληθεί στην Εθνική ανδρών της πατρίδας του, δίχως όμως να αγωνιστεί.

Ο υψηλόσωμος φορ μετά το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό πήγε το 2021 στον Ατρόμητο. Εν συνεχεία είχε περάσματα από την Καλαμάτα, το Αιγάλεω και τη Λάτσι της πατρίδας του.

Προέρχεται από καλή σεζόν σε ατομικό επίπεδο, καθώς σε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα σκόραρε 7 φορές.